Még mindig nem rótta le jogerős közmunkáját Manuel

Hiába várják hónapok óta tárt karokkal a Noé Állatotthonban a felkapott énekest, mai napig nem jelentkezett, hogy valamilyen módon letudja a rá jogerősen kirótt 50 óra közmunkát. Mint ismert, Manuel és két társa, 2017-ben ellopták a menhely pénzgyűjtő dobozát, amiben körülbelül 60 ezer forint lehetett. A pancser bűnözők tettét kamera rögzítette, így a rendőrség egy nap alatt azonosította és elkapta a fiúkat, akik beismerték a tettüket. S mivel a srácok szerencséjére a Noésok nagyon jófejek voltak, csak a pénzt kellett visszafizetniük és 50 óra közmunkában kiegyeztek…

Mindjárt kezdődik a turné szezon, mikor rendezi a közmunkát Manuel? (Fotó: KISS ANNAMARIE)

Manuel nem él a második eséllyel?

Mindezt azért, hogy a fiúknak ne legyen priuszuk, kapjanak még egy esélyt. De úgy látszik a rapper nem akar ezzel élni. Úgy néz ki, hogy azzal, hogy egy nagyobb összeget elutalt a nagyon fontos munkát végző állatmentő szervezetnek, ő elfelejtette az egészet. Pedig most tavasszal is nagyon-nagy szükség lenne a segítségére. A közmunka jogerősen lett kiróva és Manuel számára több lehetőség is van. Ledolgozhatja a menhelyen, de dönthet úgy is, hogy a menhely részére szervez gyűjtést, mondjuk egy koncertjén. De lassan itt a turnészezon, egyik fellépésről a másikra utazik majd a fiatal énekes, mikor lesz ideje erre?

– Mint mindig, most is nagy szükségünk van önkéntesekre, rengeteg állatunk van és rengeteg a teendő – mondta a Borsnak Schneider Kinga, a Noé Állatotthon szóvivője.

Természetesen nagyon örültünk Manuel gáláns utalásának, de arra, hogy mikor és hogyan szeretné megkezdeni a munkát, az elmúlt hónapokban hiába vártuk. Nem telefonált, nem jelentkezett semmilyen formában, pedig mi és a mentett állataink tárt karokkal, szeretettel várjuk. Hiszünk abban, hogy talál ránk időt a naptárában, mert dolgos kezekre mindig van nálunk igény!