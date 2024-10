Dancing with the Stars: PSG Ogli az élő adásban elkövetett bakijáról vallott

A Dancing with the Stars 2024-es évada tele van izgalmasabbnál izgalmasabb karakterekkel. Közülük is a legmegosztóbb talán PSG Ogli, aki eddig a Kőgazdag Fiatalok szereplőjeként sokkolta a nézőket, most azonban egy új oldalát mutatja meg.

PSG Ogli és Szőke Zsuzsanna látványos paso doblet hozott a Dancing with the Stars nyitóshow-jába (Fotó: Bánkúti Sándor / Bors)

„Az el lett cs*szve, de a többiben nem volt hiba!”

Az ötödik évad nyitánya elég erősre sikerült: táncosként debütált a többszörös olimpikon, Hosszú Katinka, majd alapos fejmosást kapott a zsűritől Tóth Gabi, és amire biztosan minden néző sokáig emlékszik majd még: PSG Ogli a tánc végén elejtette a partnerét, Szőke Zsuzsannát. A hadaró srác a Borsnak nyilatkozva összegezte a produkciójukat:

– Zsuzsira nagyon büszke vagyok, jól tolta – viccelődött, mire profi táncpartnere elismerte:

– A végén volt egy kis baki…

– Igen, az el lett cs*szve, de a többiben nem volt hiba! – vette vissza a szót a kőgazdag fiatal.

Megmondom őszintén, ezt még neked sem mondtam el Zsuzsi, hogy az volt bennem, hogy fú, jó, letáncoltuk, sikerült, már csak az emelés van hátra, ami egyébként mindig sikerült a próbákon. Én bíztam el magam, és pont most nem sikerült. De ezért szép ez a szakma…

– fogalmazott a táncos-jelölt.

– Ez az emelés tényleg mindig, minden próbán sikerült. De ilyen van, mi profik is néha elejtjük egymást, na bumm – tette hozzá Zsuzsi.

A legutolsó emelés félresikerült, de a táncospár nem esett kétségbe: ez a profikkal is bármikor előfordulhat (Fotó: Bánkúti Sándor)

Komoly arcát mutatja a Dancing with the Stars-ban

A Kőgazdag Fiatalok című reality-ben Ogli mindig nagy márkajelzéssel ellátott ruhákat visel, ezúttal azonban nem valamelyik nagy luxusdivatcég darabjait hordta. Csillogó trikójára mutatva azért viccelődöve megjegyezte:

– Ez is 24 karátos arany! Viccelek csak. Persze, itt kapjuk a ruhákat, és ha nem tetszik, akkor azt szóvá teszem. De itt most nincs semmi nagyzolás. Tánc közben nincs PSG Ogli: Olivér van – szögezte le, PSG Ogli neve ugyanis Papp Olivér, s a jelek szerint a Dancing with the Stars színpadán tényleg szeretné háttérbe szorítani a bohókás énjét.