Marsalkó Dávid életében új kihívás a Megasztár: Ezért mondott igent

Marsalkó Dávid életében teljesen új kihívást jelent a Megasztár. A Halott Pénz frontembere korábban semmilyen hasonló műsorban nem vállalt szerepet.

A Megasztár zsűrije között jól működik a kémia (Fotó: TV2)

A Megasztár kihívást jelent számára

Ennek ellenére igent mondott a felkérésre, most elárulta, mi befolyásolta döntésében.

Bevallom őszintén, nem egyik napról a másikra hoztam meg a döntést.

– Általában mindent próbálok megrágni, mégis valahogy az ösztönösség fele húz a szívem. Összetett, amiért elvállaltam, egyrészt azt éreztem, annyi minden történt velem a zenei életben, szerettem volna egy új kihívást keresni, másrészt pedig egy olyan tapasztalatszerzésben is szerettem volna részt venni, ami új terület, és ezáltal más szemléletbe kerülök a zenei élet kapcsán. Ezt spékelte még meg a Megasztár brend, volt egy jó emlékem, egy kellemes érzés, hiszen a régi évadokat én is néztem, és ott drukkoltam. Becsípődött, hogy ott ült Presszer, emlékszem, mennyire inspiráló volt, amiket mondott – foglalta össze döntése okát a zenész a Mokkában, aki új feladatára mindenképpen egy kalandként tekint.

Dávid azt is elárulta, mennyire befolyásolta a zsűritársai személye a döntésében.

Drukkoltam, hogy a zsűri összességében és számomra is jó legyen.

– A kémia is fontos, és ez nekem egy nagyon komfortos helyzet, hogy három társammal már többször álltam színpadon. Caramel is jött hozzánk énekelni a Budapest Parkban, Magdival készült közös dalunk, Papp Szabival körülbelül 12 éve vagyunk jó barátságban, és vele is sokszor léptem fel. Petivel is jó a kémia. Amellett, hogy szakmai a feladat, az emberi része is nagyon fontos: meglegyen a kölcsönös tisztelet, az a fajta érzés, ami a feszengésen túlmutat – magyarázta.