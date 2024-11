A Megasztár énekese az esküvőt tervezgeti szerelmével: „Egy-két éven belül kerül sor rá”

Orbán Rudolfnak nem csak a zsűrit sikerült levennie a lábáról tehetségével, a nézők is hamar a szívükbe zárták a szerény énekest. Mindezt pedig az is bizonyítja, hogy a közönség szavazatai alapján került be tizenharmadikként a Megasztár élő show-jába. A 23 éves tehetség magabiztosan menetel a győzelem felé, ebben pedig legnagyobb támasza a családja, és szerelme, Bársony Dominika, akivel már hét éve alkot egy párt. A fiatalok időközben összeköltöztek, kapcsolatuk pedig újabb szintet lépett, amikor Orbán Rudi romantikus körülmények között kérte meg párja kezét.

Orbán Rudolf legnagyobb támasza a menyasszonya a Megasztárban is (Fotó: TV2)

A Megasztár versenyző hét éve él boldogan szerelmével

A Borsnak most elárulta, már az esküvő is szóba jött közöttük.

Tervezgetjük, de egyelőre még nem döntöttünk az időpontról és a helyszínről sem.

Amikor majd minden összeáll, akkor belevágunk – kezdte mosolyogva az énekes. – Abban biztosak vagyunk Domival, hogy Pest környékén lesz, és egy-két éven belül kerül sor rá – tette hozzá.

Mivel Orbán Rudi a többi versenyzőhöz picit később csatlakozott a Megasztár-házban, így beláthatatlan ideig jóval kevesebb időt tud együtt tölteni menyasszonyával, mint korábban. Hogyan bírják egymás nélkül? Lapunknak ezt is elárulta.

– Próbálunk minél többet találkozni. Szerencsére a Megasztár-házhoz nagyon közel jár edzésre, ha a felkészülések, a forgatások, a próbák engedik, akkor minden időt igyekszünk kihasználni, hogy egy kicsit együtt tudjunk lenni. Egész jól bírjuk, mert mindketten tisztában vagyunk vele, hogy mindez az álmaim megvalósítása érdekében történik. Nagyon okos és intelligens lány, mindent megért.

Annyira erős a kapcsolatunk, hogy a különélés nem számít próbatételnek semmilyen szempontból.

Az is sok erőt ad, hogy tudjuk, nem évekre kellett különválnunk, hiszen csak néhány hétig tart az élő show, utána pedig minden visszatér a régi kerékvágásba – magyarázta érdeklődésünkre, majd hozzátette, a Domival való találkozásoktól mindig újabb erőre kap.

– Ha ő nem lenne, valószínűleg nem is indultam volna el a Megasztárban. Ő a legnagyobb támogatóm, amióta ismerjük egymást, mindig ösztönöz, hogy csináljam azt, amit szeretek. Nélküle nem hittem volna magamban. Mostanában én is kezdem felfogni, hogy tényleg igaza van, és megéri foglalkozni a zenével – mondta a Megasztár énekese.