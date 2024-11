Mi történhetett? Kis Grófo sokkos állapotban rohant el a forgatásról - Videó

Kis Grófo az ország első számú Bulibárója, így azt gondolnánk, őt már semmivel sem lehet meglepni, ha a szórakoztatásról és a mulatásról van szó, ám bizony van olyan, ami még őt is ki tudja lökni a komfortzónájából!

Kis Grófo valósággal sokkot kapott a forgatáson (Fotó: TV2)

A 31 éves énekes a Borsnak árulta el, hogy legújabb videoklipjének forgatásáról gyakorlatilag fejvesztve menekült, a stáb vagy fél órán keresztül kutatta, hogy hol lehet, és fogalmuk sem volt, mikor tudják folytatni a munkát. Kis Grófo ma már csak nevet az akkori riadalmon, amit történetesen egy kígyó okozott!

− Két napig forgattuk ezt a közös klipet KKevinnel és Smith-szel. Eleinte minden nagyon jó volt, remekül éreztem magam a forgatáson. Igen ám, de amikor egyszer mentem átöltözni, hirtelen megpillantottam egy úgynevezett vadállatbefogót. Majd mellette azt az állatot, amitől a legjobban irtózom: két kígyót. Hát, teljesen őszinte leszek, teljesen lezsibbadt a fejem, talán levegőt se kaptam. Hirtelen nem tudtam, mi tévő legyek, annyira féltem. Végül fél órán keresztül állt a forgatás miattam, elképzelni se tudtam, hogy merészkedek majd közel ezekhez az állatokhoz. Végül annyira sikerült legyőznöm a félelmemet, hogy később már két-három méterre meg mertem közelíteni a pikkelyeseket

- mesélte a Borsnak Kis Grófo, aki nem tagadja: két napig még a történtek hatása alatt állt, és a továbbiakban sem szeretne közelebbi kapcsolatot kialakítani a kígyókkal.

Kis Grófo az arab világba repít minket

Bár Kis Grófo énekesként teljesen más zenei világot képvisel, mint KKevin, vagy akár Schmitt, állítása szerint a közös daluk egy elképesztően izgalmas zenei világba repít minket, a klipről már nem is beszélve!

− Ezt a dalt már februárban felénekeltem, de a klipnek már a látványvilága is annyira speciális, hogy időbe telt, míg elkészült. A Bulibárót is egy napig forgattuk, most viszont két teljes napig dolgoztunk együtt. A végeredmény szerintem egy igazán színes, pörgős, keleties, mulatási hangulatot árasztó dal lett, ám nem ez az egyetlen meglepetésem. Az év vége olyan pörgős lett, hogy idén még három dallal is előrukkolok

- újságolta el vidáman Kis Grófo, a Bulibáró, aki az elmúlt időszakban rengeteget fogyott.