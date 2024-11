Lesújtó híreket közölt Németh Lajos, ekkor köszönt be az igazi tél

A Városligeti Műjégpályán korcsolyázva árulta el hétfő reggel Németh Lajos, hogyan alakul hazánk időjárása a következő időszakban. Nos, amit a meteorológus mondott a Mokka élő bejelentkezésében, keveseket fog örömmel eltölteni: ez az időjárás nem az, amire vártunk.

Németh Lajos meteorológus időjárás előrejelzése szerint ezen a héten több lesz a csapadék (Fotó: Kállai Márton)

Németh Lajos elárulta, november harmadik hetében bizony sokaknak fájhat a feje.

– Ezen a héten rengeteg front lesz, csapadékot is kapunk. Az aktívabb csapadékzóna az kedden délután és szerdán okoz majd sokfelé esőt. No, de jön a következő, a pénteki, és ez már halmazállapotváltást hozhat, ha nem is évszakváltást. A mediterrán térségben kialakul az a ciklon, amelyiknek a hatására az ország nagyobb részén jelentősebb mennyiségű csapadék jön.

A keleti országrészben ez inkább eső, de felsejlett az, hogy a nyugati és északi megyékben, valamint a hegyekben hó essen, akár öt centis hóréteg is kialakulhat.

A hétvégén is változékony idő várható, esernyő, esőkabát, esetleg hólapát is kellhet. Ez a hét nem a rossz látási viszonyoké, hanem a csapadéké – fogalmazott Németh Lajos, aki szerint kemény télnek nézünk elébe.

Tényleg ilyen lesz a téli időjárás?

A koponyeg.hu számolt be arról, hogy bizony a 2024–2025-ös tél brutálisan kemény lehet. Ennek kiváltója az a bizonyos poláris örvény, mely az északi sarkkör körül kering. Abban az esetben, ha ez nem elég erős, kemény hidegeket és sok havat hozhat Észak-Amerika és Európa területére is a tél. Jelenleg a poláris örvény gyenge, nem is kicsit, hiszen 40 éve nem látott arcát mutatja. Normálisan ilyenkor az áramlat már a légkör alsó szintjeire is kiterjed októberben, ennek azonban idén híján voltunk. A gyenge áramlás nem tudja bent tartani a hideg, sarkvidéki levegőt, mely így kiterjed Európára és Észak-Amerikára is. A folyamat természetesen még változhat, de egyelőre a tél igazi télnek ígérkezik.