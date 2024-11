Egy héttel ezelőtt hatalmas villámárvíz csapott le Spanyolországban, Valencia tartományban. A szélsőséges időjárás több mint kétszáz ember életét követelte. Európa még ki sem heverte a spanyol pusztítást, szörnyű jégeső csapott le Cipruson is. Lapunknak Németh Lajos meteorológus mondta el, mi is okozta ezeket a természeti katasztrófákat és Magyarországot veszélyezteti-e hasonló szintű ítéletidő.

Megvadult az időjárás: hatalmas pusztítást végzett a Dana vihar / Fotó: AFP

Európa déli részén hatalmas viharok tombolnak. Alig egy héttel ezelőtt a Dana vihar pusztított Spanyolországban. A nagymértékű esőzés több települést megbénított és több száz halálos áldozattal járt. A Földközi tenger medencéje is égi háborúktól hangos, Görögország és Ciprus sem ússza meg időjárási katasztrófák nélkül.

–Fontos kiemelni, hogy Európa déli részén dúlnak a viharok, a legnagyobb része szerencsére csendes és frontoktól mentes. A mediterrán térségekben az őszi időszakra jellemzően megjelennek a viharok, tehát a Ciprusi jégeső korántsem meglepő, viszont ami Valenciában volt, az egy tragikus és rendkívüli helyzet – kezdett bele mondandójába Németh Lajos meteorológus.

A szakember elmondta, hogy egy viharciklon érte el Spanyolország délkeleti vidékeit, amely a Kanári-szigetek térségéből érkezett. A katasztrófában az is közrejátszott, hogy a Földközi-tenger vízhőmérséklete a korábbi évekhez képest 4-5 fokkal melegebb, tehát most is magasabb hőmérsékletű, mint az november elején lenni szokott.

Ez a ciklon egy erőteljes keleti áramlást generált, ami erőteljes keleti szelet okozott. Ez a szél folyamatosan sodorta a meleg, páradús Földközi tengeri levegőt. A tengerparttól nem olyan messze viszont 1500 méter magas hegyek vannak, amibe ez a páradús meleg levegő beleütközött. Itt megrekedt a meleg levegő, ami miatt órákon keresztül mint az özönvíz, ömlött az eső.

– magyarázta.

Elmondása szerint biztos volt, hogy ez fog történni, hiszen folyamatosan érkezett a páradús meleg, a magasban pedig hideg légörvény jelent meg. Néhány órán belül 300-400 mm eső hullott le az égből.

Mivel a hegyekből zúdult le az eső, kivédhetetlen volt. Minden idők legnagyobb pusztítását és halálos áldozatát követelő időjárási szituációja alakult ki.

– folytatta.