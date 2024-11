Horváth Gréta teljesen átalakult, vidéki háziasszonnyá változott

Horváth Gréta az utóbbi években újragondolta az életét, és olyan dolgokba vágott bele, amikről eddig csak álmodott. Az utóbbi időben a természethez is sokkal közelebb került, ami nem meglepő, mert imádja a vidéki életet. Nemrég sikerült valóra váltania egy régi álmát, egy kinti nyári konyha formájában, ahol örömmel serénykedik a mindennapjaiban.

Horváth Gréta is igyekszik visszatérni a természethez (Fotó: TV2)

Most ennek a nyitott főzőhelyiségnek új célja is van azon kívül, hogy szép környezetben főzzön. Ugyanis nemrég a TikTok-oldalán indított egy saját gasztrocsatornát, ahol rögtön bele is csapott a lecsóba, illetve a sütőtök krémlevesbe, ami az első receptje volt. Bár első hallásra semmi különleges nem lenne ebben a történetben, de a tűzhelyet fával fűti föl. Éppen ezért a sztáranyuka szekercét ragadott, és fát hasogatott, de ruhája is a vidéki háziasszonyokra emlékeztet a fehér pöttyös kötényével.

Nagy álma vált ezzel valóra Horváth Grétának

Gréta a műsor után eldöntötte, hogy valóra váltja a régi álmát és vidéki életet csempész otthonába. Ezt csak most sikerült valóra váltania, de úgy érzi, ebben a projektben teljesen magára talált. Olyannyira, hogy már kantáros nadrágokat vásárol magának, akárcsak egy igazi filmbeli vidéki anyuka.

Minden vágyam ez a konyha volt, ami sok munkával és idővel végre el is készült! Az első az volt, hogy kint tudjunk beszélgetni és forró kávézni

– írta az édesanya korábban a közösségi oldalán.