Horváth Gréta nosztalgikus hangulatba került: „Papó mindig hívott szürcsizni”

Mint arról korábban a Bors beszámolt, Kasza Tibi lebuktatta a csinos médiaszemélyiséget. Horváth Gréta számos plasztikai beavatkozással a háta mögött vallotta be: retteg az orvosoktól, egyszerű művelethez is kockázatos altatást kér.

A beavatkozások egy részére egyébként azért volt szüksége Horváth Grétának, mert közel 30 kilós fogyása után szerette volna eltűntetni korábbi túlsúlyának a nyomait. Az influenszer azóta bomba formában van, amit időről-időre szeret is megmutatni követőinek. Ám most a szexizés mellett még nosztalgikus hangulatba is került Horváth Gréta. Gyerekkorával kapcsolatban eddig sosem hallott kedves emlékekről számolt be közösségi oldalán.

„Húsleves gyögyözik. Én meg papucsban állok felette és gondolkozom...Emlékszem Papó mindig hívott "szürcsizni". Ez volt a mi közös konyhai kóstolásunk. Nyújtotta a kanalat, alaposan megfújta nekem. Mindig vártam, mert olyan kis szeánsz volt ez nekem. Sokszor hívtam fel Őt mikor itthon főztem, hogy mit is kell még belerakni, hogyan kell csinálni? Tudtam a módját, de imádtam hallgatni mikor a vezetékes telefonról instruált. Gyerekként mindent megtanítottak nekem a nagyszüleim, szüleim. Kácsi mama a tyúkot feldolgozni, kopasztani. Papó rendesen zöldséget pucolni és disznót vágni. Emlekszem még a patakra mentem belet mosni nagy kék ládával. Szerencsés vagyok mert mind a két dédimtől tanulhattam valami igazán fontos útravalót. Kalácsot sütni sparheltben, vagy málnából szörpöt készíteni, jól kicsepegtetve gézben. Anyukám az aki megtanított az ízeket finomra hangolni és minden egyebet amiben a cukrászat mutatkozik meg. Sütemények, torták, krémek. Apukám édesanyja pedig a nudlit hagyta rám, teljes magabiztossággal” – árulta el Horváth Gréta, aki a következőképp folytatta:

„Tüzet rakni elég korán kezdtem, a kályhában. Vagy a kazánban szénnel fűteni. Gyújtóst készíteni, vagy fát hasgatni. Faágon szalonnát pörgetni. Csúzlit csinálni. Duggatni, hordót mosni, kénezni, lopóval bort szívni. Eltenni télire a zöldségeket, minden mennyiségben befőzni. Kertet gondozni, lekvárt főzni. Udvaron kis kádakban mosni. A Hajdú mosógépet, centrifugát helyesen használni. Emlékszem, ahogy rá kellett támaszkodni mikor elkezdte a pörgést, hogy ne pattogjon. Mama kibált rám mikor ment, "kisjányom nem szabad bele nyúlkálni". Annyira de annyira szerettem ezt az időszakot, és igyekszem minden emlékét megőrizni és tovább is adni. Szerintem ezek az igazi értékek. Ha azt gondolnád ezek nem fontosak már, akkor lesz majd egy pont az életedben amikor rá fogsz jönni, hogy ez nem valami vége, hanem ez mindennek a kezdete! Ma már én nyújtom a húsleveses kanalat, óvatosan fújva.… Gyere szürcsizni.”