Már csak egy családtag áll Harry herceg és Károly király békülésének útjában

Az elmúlt 5 évben talán most áll a legközelebb ahhoz Károly király és elhidegült fia, Harry herceg, hogy kibéküljön a másikkal. Az elmúlt egy évben személyesen is találkoztak egy rövid időre, amikor kiderült az uralkodó betegsége, majd később többször is úgy volt, hogy találkoznak egymással, ám ezekből a találkozókból egyelőre nem lett semmi. Most egy királyi szakértő elárulta, hogy mi áll a két férfi útjában, és miért nem nyújtottak még békejobbot egymásnak.

Egy ember beleegyezésére lesz szükség ahhoz, hogy Harry herceg és Károly király kibéküljenek egymással – állítja a szakértő /Fotó: Northfoto

A királyi család életrajzírója, Robert Hardman arról beszélt a Mirrornak, hogy a családegyesítés egyik utolsó kihívása nem más, mint hogy Vilmos herceg és Harry herceg kibéküljön egymással. A trónörökös ugyanis azóta haragszik az öccsére, amióta Harry a Spare (Tartalék) című művében súlyos dolgokat állított róla, és az „ősellenségének” nevezte őt. Vilmos herceg pedig a király jobb keze és legfőbb bizalmasa, így elég nagy befolyással bír arra, hogy Harry visszakerüljön-e az apjuk közelébe vagy sem.

Bármit is tesz a király, azt a két fiával együtt kell tennie, nem csak az egyikükkel. Nem folytathat egyoldalú megbeszéléseket, ha Vilmos ezzel nem ért egyet. Bármilyen hídépítés is történik jelenleg, annak három irányúnak kell lennie. Az emberek azt gondolják, hogy csak a király érzéseiről kell beszélni, de ez nem így van. Vilmossal is egyeztetni kell, különben tovább bonyolódna a helyzet!

– árulta el a szakértő. Robert Hardman szerint van még egy tényező, ami megállítja az egyezkedéseket, ez pedig Harry herceg jogi harca a belügyminisztériummal, ami szoros kapcsolatban áll a királlyal. Amennyiben kibékülne a gyermekével, akkor azzal szembe köpné gyakorlatilag a hű szövetségesét, a belügyminisztériumot, amely jogosan vette el Harry herceg személyi védelmét.