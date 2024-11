Mióta Meghan Markle-lel megismerkedett Harry herceg, azóta jópár korábbi barát elpártolt tőle.

Harry baráti tőkéi rohamosan elkezdtek csökkenni Fotó: Northfoto

Harry herceg egykori barátai

Először saját testvérével, Vilmos herceggel és nejével, Katalin hercegnével romlott meg a viszonyuk, olyan szinten, hogy szinte már beszélő viszonyban sem vannak. Egyes források szerint a legtöbb királyi család által rendezett eseményen Harry herceg kedvetlennek, enerváltnak és csalódottnak látszik. Lehetséges, hogy a Vilmos herceggel megromlott viszony az oka, mert Harry egyszer úgy referált Katalin hercegnére mint arra a lánytestvérre, aki sohasem lehetett neki. Ezenkívül a korábbi kiváló futballsztár és modellfelesége, David és Victoria Beckham is inkább szívesebben töltenek időt Vilmossal, mintsem Harryvel. A Beckham-párt azzal haragította magára, hogy állítólag David Beckham több bizalmas információt is elpletykált Harry-ről, amin a korábbi futballcsillag felidegesítette magát. A sussexiek általi támadások és médiamegnyilvánulások sem okoztak osztatlan sikert a Beckham-háznál, ugyanis ők minden körülmények között próbálják segíteni a királyi családot. Végül az ír színészt, Dominik Westet is elvesztette Harry herceg. Egyszer egy műlábból ittak pezsgőt és ez valamiért különösen feldühítette a herceget. 2014 óta nem beszélnek egymással és Harry herceg azzal vádolta a színészt, hogy behatolt a privát szférájába, amit West nevetségesnek nevezett. Harry és Meghan számos nem említett barátot vesztett el az évek során, már csak az a kérdés, hogy lesz-e akik kitartanak mellettük.