Én őt mindig egy vérbeli, profi oknyomozónak tartottam, aki sokak számára példakép. Egy nagyon erős, életvidám nőnek ismertem meg, élmény volt vele forgatni. Ezért is döbbentett meg a halála, mert a forgatás előtt nagyon komoly pszichológiai teszten mentünk keresztül, és azt gondolom, ha beteg lett volna, ott kiderült volna. Kriszta tényleg egy nagyon erős vár, bástya volt, de közben nagyon törékeny is. A játékban is látszott, hogy mindent túlságosan a szívére vesz, nagyon lelkis ember! Hatalmas űrt hagyott maga után!