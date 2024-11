Újabb sztárbalhé: Fehér Holló most a hazai rapperekbe állt bele

Fehér Holló énekes és zeneiproducer sosem finomkodott, ha a véleményét kellett kifejtenie, korábban a Divas néven összeálló énekesnőkkel is összeakasztotta a bajszát. Most újabb célpontokat talált, verbális lövegeinek elszórására. Most korunk legnépszerűbb hazai rappereinek adott egy verbális bal horgot, amikor egy mondattal az összes magyar rímbetyárnak beszólt.

Fehér Holló gyakran mondja el a véleményét (Fotó: Móricz István)

Mostantól a rapperek azt fogják mondani Tyson helyett, hogy: “kiütlek, mint Jake Paul”? Amúgy a top 5 jóslatom sorrendben, hogy ki fogja először megírni: T.Danny, Manuel, Jaber, Desh, K.Kevin

– fejtette ki gúnyosan a véleményét Fehér Holló, és több kommentelő is elismerte, van benne valami.

Fehér Holló egyszerre szólt be a Divasnak és a rappereknek

Fehér Holló már többször is beleállt egy-egy kollégájába, ki ne emlékezzen arra, hogy Horányi Julira, jó ideig rá volt kattanva, majd a Divas formáció. Majd akárcsak most, a mai rappereket is elintézte, amikor kifejtette, hogy hiába menőznek a nyakláncokkal és a modellekkel.

– Minden kutya rappernek üzenem, hogy lehet flexelni nyaklánccal, modellekkel a klipekben, lehet mondani, hogy jólét van, de sose lesz egyszerre öt kocsi a kétemeletes színpadon, amiből egyet kő-papír-ollóval megnyerhet egy nő, mint a Divas The Show-ban. Nem egy liga. Csitt van! – csitítja el a folyamatosan pénzükkel kérkedő rappereket.