Nem lennék képes megölni senkit! - Exkluzív börtöninterjú a VV Fanni gyilkosságért elítélt Brodmann Lászlóval

A Bors exkluzív börtöninterjút készíthetett Brodmann Lászlóval, akit jogerősen húsz év börtönbüntetésre ítélt a Fővárosi Ítélőtábla. A férfi Budapesten, a Kozma utcai büntetés végrehajtási intézetben tölti az ítéletét, itt látogatta meg a stábunk. Brodmann László jelenleg egy kétszemélyes cellában éli a mindennapjait, de szentül hiszi, hogy van még lehetősége jogorvoslatra, és hamarosan újra szabad ember lehet. A férfi azt mondja, szerinte nem jártak el megfelelő alapossággal a nyomozás során, és az ellene felsorakoztatott közvetett bizonyítékok értékelése is helytelen volt a bíróságok részéről.

Brodmann László ügyét hat éven keresztül tárgyalta a bíróság (Fotó: Teknős Miklós)

Brodmann László eddig nem adott interjút a VV Fanni gyilkosság ügyében

Az első találkozás a börtönben több szempontból is furcsa volt. Először is, Brodmannal többször találkoztunk már a tárgyalóteremben, hat éven át rendszeresen, amíg tartott a tárgyalássorozat. Akkor egyetlen egyszer sem volt hajlandó interjút adni, és azt is kikötötte, hogy az újságok nem tehetik közzé az arcképét nyilvánosan, vagyis minden fotón el kellett homályosítani őt.

Most pedig ott áll előttünk. Ápolt, magabiztos férfi benyomását kelti, az arcán egy félmosoly, a kezében több száz oldalnyi irattömb. Kezet fognánk, de amikor egymás felé lépünk a fegyveres őr, aki végig közöttünk áll, azonnal rendre inti az elítéltet: nincs fizikai kontaktus! Brodmann zavartan vállat von, majd bemegy a szobába, ahol az interjú zajlik majd. Nincs rajta bilincs, a kezei és a lábai szabadon vannak, sőt, még tollat is hozhatott magával, ami meglepő volt. A börtönfilmekben ugye a tollból is fegyvereket gyártanak a rabok…

Brodmann László többszáz oldalas irattömeggel érkezett (Fotó: Mediaworks archív )

Napi szinten ezzel az üggyel foglalkozom, megérint, köszönöm, hogy most a médiában meg tudtam szólalni

– kezdi Brodmann László, aki az interjú első pillanatától kezdve igyekezett újra és újra úgy terelni a témát, hogy a saját álláspontját közölje. Nem volt könnyű riportalany.

A családomnak nem kell bebizonyítanom, hogy nem vagyok bűnös, mert ők hisznek nekem. Nem vagyok bűnös, de hibáztam. Abban hibáztam, hogy elhittem B. Erikának, hogy abban segítünk, hogy ha elvisszük a BMW-s emberekig Fannit. És én ebben segítettem. Ezért vállalom is az ügy eleje óta a felelősséget. Nyilván 86 milliószor átpörgettem a fejemben, a legjobb megoldás az lett volna, most már én is tudom, hogy amikor elindulunk, a portáshoz megyünk együtt, hogy segítsünk. Ez hiba volt. De jelen pillanatban, az ezért kiszabható ítélet és az ezért való bűnhődés már túlmutat azon, hogy itt kell töltenem az életem a büntetés-végrehajtásban.

Az elítélttől megkérdeztük, hogy egy napból körülbelül mennyi időt tölt azzal, hogy ezt az ügyet próbálja – ha úgy tetszik – olyan értelmezésbe helyezni, ami kizárja azt a lehetőséget, hogy ő ölte meg Novozánszki Fannit: