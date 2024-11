Nyertes Zsuzsa az elnökválasztásról: „Valószínű, hogy ő majd rendet tud csinálni”

Nyertes Zsuzsa különösképpen izgult az amerikai elnökválasztás miatt, részben ő is érintett benne. Pontosabban a testvére: húga már három évtizede él az Egyesült Államokban, az elismert színésznő pedig számtalanszor meglátogatta már ott.

Nyertes Zsuzsa az amerikai elnökválasztásról beszélt: nem ért egyet Amerikában élő húgával (Fotó: Markovics Gábor)

Nyertes Zsuzsa az elnökválasztásról: Donald Trumpnak drukkolt

– A húgocskám nagyon izgatott, ilyen kiélezett elnökválasztás nem volt még soha – mesélte a Mokkában a színésznő az elnökválasztás kapcsán.

– Elárulom, ő Donald Trump-párti, bár hozzáteszem, most nem rá szavazott (...)

Reménykedjünk, hogy a béke felé fog elmozdulni a világ, és valószínű, hogy ő (Trump) majd rendet tud csinálni.

– Nem utolsó sorban nekünk, Magyarországon is jó lesz, hogyha tényleg ő lesz az elnök. Most úgy néz ki, hogy igen, de tudjuk, hogy Amerikában bármi megtörténhet – fogalmazott szerda reggel a Mokkában, elismerve, az elnökválasztás 2024 egyik legfontosabb pillanata az Egyesült Államok lakóinak.

– Egyébként nem csak a húgom miatt jártam eddig Amerikában.

Négyszer voltam fellépni is, azon a bizonyos 2001. szeptember 11-én is ott voltam, és maradtam egy hónapig. Akkor volt szerencsém bepillantani, hogy az amerikai nép mennyire összetartó, és látni, hogy hogy élték meg azt a katasztrófát. Még én is adtam vért: álltunk sorban a templomoknál, nagyon meghatóvolt.

A mai napig emlékszem rá, hogy féltünk, de nagy volt az összetartás – jegyezte meg Nyertes Zsuzsa.

„Tervek mindig vannak, de most nem ez a legfontosabb”

– Testvérem most is jön haza karácsonyra. Mióta apukánk elment, négy éve, évente többször is hazautazik anyukánkhoz. Ilyenkor innen is dolgozik. Nem sok jót köszönhetünk a covidnak, de az, hogy ő hazajön, és innen tud online tanítani, az annak köszönhető. Annak idején egy szerelem vitte oda, egy magyar fiú, aki a három gyermekének az apja. Eleinte nagyon megküzdött, tanult és mellette takarított. De mára egyetemen tanít matematikát, Philadelphiában. Magyarként, az nagy szó – fejtegette Zsuzsa, aki azt is elárulta, jelenleg tervez-e kiutazni Amerikába.

– Tervek mindig vannak, de most nem ez a legfontosabb. Szabadúszom, elég sokat játszom, nyaralni sem volt időm. A közeljövőben nem tervezem most Amerikát, pedig nagyon szeretem – idézte fel Nyertes Zsuzsa, majd hozzátette, kedves családi nyaralások emlékét őrzi a tengeren túlról.