Elérkezett az idő, Gönczi Gábor és felesége nászútra mentek

Nem is lehetne boldogabb a Tények műsorvezetője. Sikeres a szakmájában, a hobbijában, a zenélésben, miközben férjként és apaként is igyekszik helytállni. Gönczi Gábor feleségével, Ildivel igyekszik minél több élményt a gyermekeikkel együtt megélni, ezért bárhová mennek, őket is mindig viszik magukkal. Idén ünnepelték azonban megismerkedésük 10. évfordulóját, ezért úgy döntöttek, hosszú évek után most pár napra mégis megszöknek kettesben. Amolyan második nászútra utaztak a festői Olaszországba.

Különleges utazásra indult Gönczi Gábor feleségével, Ildikóval - Fotó: archív / hot magazin

– Hat éve, az esküvőnk után utaztunk nászútra hat napra, majd megszületett Gréti is, és azóta nem szerettünk volna nélküle és a fiunk, Áron nélkül útra kelni. Most viszont elérkezettnek láttuk az időt. Nagyon hiányzott, hogy kettesben legyünk és csak egymásra figyeljünk, így megszerveztünk egy utazást. Positanóban és Amalfiban töltöttünk két-két napot, és közben áthajókáztunk Capri szigetére is, ami maga volt a csoda – kezdte Gönczi Gábor a hot! magazinnak.

Most először indult el Gönczi Gábor gyerekei nélkül

Ha gyermekkel megy az ember kikapcsolódni, egészen másképp szervezi a programokat, mintha kettesben vágna neki egy utazásnak. Ezért is döntött úgy Gönczi Gábor Ildikóval, hogy szeretnék a nyakukba venni a világot, és körbejárni a környéket.

– Természetesen ebben az öt napban is hiányoztak a gyerekek, de mivel tudtuk, hogy a nagyszülőknél a legjobb helyen vannak, végre elengedhettük magunkat, és csak egymásra koncentrálhattunk. Az olasz riviéra elképesztően romantikus partvidék.

Soha nem jártunk itt, ráadásul van közvetlen repülőjárat is, így nagyjából másfél óra alatt odaértünk.

Megérkezésünkkor az autóbérlés mellett döntöttünk, hogy be tudjuk járni kedvünk szerint az egész Amalfi partvidéket, és felhőtlenül tudjunk kalandozni Ildivel, mint még a gyerekek előtt, amikor imádtuk az aktív nyaralásokat – árulta el a műsorvezető.

Gönczi Gábor felesége Ildikó nagyon kitett magáért a szervezéskor - Fotó: archív / hot magazin

– Ildi sok időt fordított arra, hogy mindenütt megtalálja a tökéletes szállást. Olyan kilátást szerettünk volna, ahol a tengert és a hegyeket is egyszerre láthatjuk. Megérkezésünkkor bevásároltunk a helyi sajtokból, borokból, pisztáciából. Ezután kiültünk a teraszunkra, és csak beszélgettünk, beszélgettünk, míg ránk nem esteledett. Ezt követően felöltöztünk, mintha randizni mennénk, lementünk a tengerpartra, ahol egy romantikus sétát tettünk – tette hozzá a műsorvezető.