Gönczi Gábor nagy kalandja: Iskolás lesz a fia - Friss fotó

A Tények Plusz főszerkesztője, Gönczi Gábor és a felesége már időben megtalálták azt az állami intézményt, ahol elképzelésük szerint a legjobb oktatást fogja kapni Áron fiuk. Beíratták egy előkészítőre is, ami igazolta, hogy milyen jó helyre esett a választásuk, hiszen a kisfiú nagyon jól érezte magát a két tannyelvű foglalkozásokon!

Nagy kalandok kezdődnek Gönczi Gábor családjának életében (Fotó: hot! magazin)

– Áron tavasszal járt az előkészítő tanfolyamokra, és nagyon megszerette, már-már egész nyáron járt volna oda.

Nekünk, szülőknek is megmutatták, hogy milyen szuper módszerekkel tanítják a gyerekeket angolra.

Megnéztünk egy nyílt órát, ahol a negyedikesek már olyan jól beszéltek, hogy a felét nem is értettem! – mosolygott. – Vannak bizonyos órák, ahol egy angol anyanyelvű tanár és egy angolul tudó magyar pedagógus is bent van, azt a helyzetet imitálva, ahol egy családban különböző anyanyelvű a két szülő – tette hozzá a hot! magazinnak nyilatkozva.

Gönczi Gáborék megsétáltatták az iskolatáskát a faluban

Gábor felesége, Ildi nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy minden tanszert időben beszerezzenek. Áron kapott ceruzákat, tollakat, tolltartót, de az iskolatáskára a legbüszkébb, amit maga választhatott.

– Annyira megszerette, hogy a szokásos közös családi sétánkhoz is felvette. Megsétáltattuk az iskolatáskát a faluban, az új íróasztalára pedig egyelőre a játékait sorakoztatta fel – mesélte nevetve az édesapa.

Mivel a kisfiú novemberi születésű, majdnem hétéves lesz, amikor beül az iskolapadba.

– Nem akartuk siettetni. Az óvodát is nagyon szerette, aranyosan elballagott, de most már biztosan nagyon felkészülten kezdi meg a tanulást. Már kifejezéseket is tud angolul, sőt a számolás és a szorzótábla is érdekli – sorolta büszkén Gábor.

„Nagy változások jönnek az életünkbe”

Az óvoda az utcájuk végében van, az iskolába menetelhez azonban kicsit korábban kell kelniük.

– Nagy változások jönnek az életünkben, föl kell turbóznunk magunkat, ami a reggeli kelést illeti.

Én délután dolgozom a tévében, ezért eddig lazábban vettem a reggeleket. Húsz éve nem keltem fel fél hétkor, de most majd hozzá kell szoknom, mert én fogom iskolába vinni Áront.

Át kell gondolnunk azt is, hogy milyen különfoglalkozásokra visszük majd, de a zenét és a sportot szeretnénk megtartani a heti rutinjában – mondta az édesapa, akit nagy örömmel tölt el, amikor látja, hogy milyen jól összeszokott a két testvér. – A fiunk kezdetben nehezen fogadta el a húgát, de ma már ölelgetik, szeretgetik egymást. Gréti pedig folyékonyan beszél, és boldogan játszik a bátyjával.

Előttem az utódom A Tények Plusz főszerkesztője a zenekarával, a Smile-lal is gyakran fellépett a nyáron – de most volt segítsége is! – A fiamnak saját dalszerzeménye van, amit a minap előadott a színpadon. Mit mondjak, nagyobb sikere volt, mint bármelyikünknek aznap este! – nevetett az édesapa.

Szabályozzák a kütyüket Ami a telefonhasználatot és a videojátékokat illeti, természetesen nem tiltják a szülők, de szigorúan szabályozzák. – Egész nap tudná nyomkodni a kütyüt, de látjuk, mekkora veszélyeket rejt, milyen függőséget okoz, ezért meghatározzuk, hogy mennyit lehet. Nem mondom, hogy nincsenek belőle harcok… – vallotta be Gábor.