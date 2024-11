Dudás Miki összetörten mesélt apukája állapotáról: „Teljesen le van épülve, már nincs 50 kiló”

Mint az köztudott, augusztus végén súlyos tragédia sújtotta Dudás Miki családját. Hatan támadtak rá, majd hagyták cserben az édesapját, aki olyan súlyos agysérülést szenvedett, hogy két hónapja kómában van. Az orvosok is szinte tehetetlenek, ugyanis a 8 órás koponyaműtét sem hozta a várt eredményt. A kajakozó könnyeivel küzdve a Tények Plusz műsorában mesélt apukája jelenlegi állapotáról.

Dudás Miklós olimpikon / Fotó: Tények

Legszívesebben őrjöngene, nincs se éjjele, se nappala. Csak a munka tartja életben Dudás Mikit és édesanyját, Klárikát. A pesterzsébeti piacon lehet velük találkozni, viszik tovább a boltot a családfő helyett. Mindeközben az édesapa élet-halál között fekszik a kórházban. Minden nap négykor kelnek, estig dolgoznak, és emellett még kétszer a kórházba is beugornak. Pokoli időszakon mennek most keresztül.

„Hát nem jól” – válaszolta Dudás Miki arra a kérdésre, hogy van az apukája, majd kifejtette bővebben is:

„Teljesen le van épülve, hát már nincsen 50 kiló, 110-el vitték be. Teljesen le van épülve, szanaszét van műtve a feje, mert ügye rengetegszer felnyitották a koponyát. Hát most ügye már megcsinálták a műkoponyát. Elvezették az agyvizet, egy ilyen sönttel, amit az agyból ügye levezetnek egy műeret a gyomorba. Ez volt ügye egy nyolcórás műtét. S mindent megtettek innentől kezdve. Tehát tényleg le a kalappal, mert az orvosok is, meg az ellátás is nagyon-nagyon komoly körülmények között van. Tehát tényleg semmire nem tudok egy rossz szót se mondani” – nyilatkozta Dudás Miki.