"DRÁMA" - Szabó Zsófi érzelmes poszttal jelentkezett be Instagram-oldalán

Szabó Zsófi számára óriási változást hozott a Dancing with the Stars. Mint legutóbb fogalmazott, olyan énjét tudja megmutatni általa a nézőknek, amelyet sokáig titkolt mindenki elől. Csodákat művel vele a tánc még akkor is, ha nemrég az Andrei Mangrával történtek kicsit padlóra is küldték. Szerencséjére azonban Suti András megmentőként azonnal ugrott, hogy segítsen és immáron két adás óta egy párként versenyeznek a többi páros ellen.

Suti András vette át Andrei helyét Fotó: Bors

DRÁMA - Vallj színt! rivallják. - Szivárvány... suttogom

- írja Instagram-oldalán Szabó Zsófi legújabb posztjában, amiben tökéletes kinézetének adózik, amit bécsi keringőjükre kreáltak neki a műsor háttérmunkásai.

Sajnálom, hogy ilyen negatív hatás ért téged, de Zsófi engem a te tehetséged és személyiséged érdekel. Nagyon jó vagy....és ezt sokan látjuk igy. Várom a további általad nyújtott adrenalin emelő további élményeket..

- érkezett számára a sok pozitív komment, amiből tisztán látszik, milyen sokan támogatják őt. Ennek köszönhető az is, hogy a legutóbbi adásban, az Elvarázsolt Táncok éjszakáján veszélyzóna nélkül, az első körös szavazásban már tovább is jutott. Erre pedig Suti András is reagált:

Köszönjük szépen nektek azt a rengeteg támogatást, üzenetet, energiát, amit kapunk tőletek. Hálásak vagyunk és nagyon készülünk a következő hétre.

