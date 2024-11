Dévényi Tibor kéthetes rehabilitációs kúrára vonult be

A lemezlovas a hot! magazin stábját a lakásában fogadta, ami egyben a munkahelye is: saját stúdiót rendezett be a karrierje relikviái között. Dévényi Tibor innen uralja az étert, hiszen – bár bottal jár – a lendülete és a hangja a régi!

Dévényi Tibor semmit sem veszített fiatalosságából – Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

hot!: Kezdjük a legfontosabbal: hogy vagy?

Dévényi Tibor: Nem panaszkodom. Igaz, hogy bottal járok, de attól még nyáron is fesztiváloztam. Októberben volt rá időm, így bevonultam egy kéthetes „re­ha­bi­li­tá­ciós” kúrára. Még sosem voltam ilyenen, de most rájöttem, hogy nem lehet megúszni. Volt minden: mágneses alagút, gyógyító ultrahang, masszőr, torna, izomerősítés. Mindkét lábamban vasak vannak, az már nem javul. De mit tudok tenni? Megoldjuk!

hot!: Hogy alakulnak így a mindennapok?

D.T.: Reggel fölkelek, és Bizsuval, a kiskutyámmal sétálok egyet. Elmegyünk a közeli kávézóba, iszom egy kávét, tehát mozgásban vagyok. Mert amikor fellépésekre járok, akkor azért mozgok, de most egy kis csend van, és mozogni muszáj – így oldom meg.

Dévényi Tibor fiatalon és most is fesztiválozik

hot!: Gondolom, azért akad még fellépés is szép számmal.

D.T.: Hogyne. Már most felkértek a jövő évi EFOTT-ra és a Campus Fesztiválra is, én vagyok az első felkért fellépő. Mindkettőből ez lesz a 17. alkalom. Hihetetlen számomra, de öröm is egyben, hogy olyan fiatalok ugrálnak előttem, akik az unokáim lehetnének, és kiabálják, hogy „Tibi bácsi!”

hot!: Te milyen koncerten jártál utoljára?

D.T.:

Semmilyenen. Nem járok koncertekre, a saját programommal foglalkozom. Persze azért megnézem az új zenekarokat is You­Tube-­on. A régi nótákat pedig főleg olyan zenekaroktól játszom, akiket én is konferáltam.

Dévényi Tibi bácsira rálőttek

hot!: A Három kívánságban rengeteg gyerek álmát váltottad valóra. A saját fiaidét is sikerült?

D.T.: Tulajdonképpen igen, de igazságos voltam közben. Például egyszer elmentünk egy játékgyárba forgatni, és jött velem Dani fiam – akkor még csak ő volt meg. Persze jöttek ott a helyi emberek hízelegni, telerakták a kocsit játékokkal, hogy vigyem a kisfiúnak. Amikor hazaértünk, megálltam a ház előtt, és mondtam a fiamnak, hogy három játékot kiválaszthat, a többit visszük az óvodába. Dani meglepődött, azt hitte, ez mind az övé, de kiválasztott egy pici autót. Így próbáltam az ő kívánságaikat teljesíteni, de vigyázni, hogy ne csússzon el az értékrendjük.