Galambos Lajos a Dancingről: Szeretném, ha egyszer a táncunkat is bemutathatnánk valahol

Sokan, nagyon sokan lettek volna kíváncsiak arra, hogy Galamos Lajos miként boldogul a táncparketten. Végül a trombitaművész Südi Iringóval közösen szőtt tervei füstbe mentek, de a rengeteg befektetett idő és munka nem vész kárba. Hiszen Lajcsi a Borsnak megígérte, hogy a közönség valahol, valamilyen formában láthatja majd azt a bizonyos angolkeringőt, amivel a Dancing with the Stars első adására készültek.

Galambos Lajos nem egy tipikusan táncos alkat, de így is élvezte a próbákat (Fotó: Bors)

Galambos Lajos nagyon készült a Dancing with the Stars-ra

– Mindig irigykedve figyeltem azokat, akik szépen és látványosan tudnak táncolni, ugyanakkor ezt az irigységemet azzal lepleztem, hogy nem tartottam komoly dolognak magát a táncot. Ez persze addig tartott, amíg Iringó idegenvezetésével meg nem ismerkedtem vele közelebbről. Igaz, felületes ismeretségem már volt a tánccal, hiszen a Dáridó felvételein időnként meg-megmozdultam és néha még hevenyészett koreográfiákat is elő tudtam vezetni, mondjuk egy zárókép kedvéért. Egyébként titokban mindig is vágyam volt, hogy megtanuljak táncolni – kezdte otthona kertjében Lajcsi, aki rátért a felkészülésük körülményeire. – Südi Iringó egy nagyon profi és nagyon cuki csaj, de viccelni nem lehet vele, ha a táncról van szó, mert azt véresen komolyan veszi.

A próbák alatt persze sokat dumálgattunk, de neki az volt a legfontosabb, hogy a produkciónk összeálljon és a mozdulataim ne legyenek nevetségesek.

Ahogy az Vomberg Frigyes és Südi Iringó bemutatkozó táncából is kiderült, keringő lett volna az első táncunk, aminek bevallom örültem, mert könnyűnek gondoltam, hiszen Soroksáron a bálokba nagyon ment az nekünk. Igen ám, de tulajdonképpen egy olyan lépés sem volt benne, amiket én még anyukámtól megtanultam. Szóval komoly meló volt abban, hogy végül összeállt a produkciónk és kellett hozzá úgy tíz próba. Természetesen Iringó jött ki hozzám és táncoltunk a nappaliban és elől a parkolóban is, és nagyon hamar kedvet kaptam az egészhez – mesélte Galambos Lajos

Galambos Lajos szomorúan vette tudomásul, hogy nem táncolhat a Dancing with the Stars-ban (Fotó: Bors)

Galambos Lajos: Az indoklást teljes mértékben értem és el is fogadtam

– Amikor Iringó elmondta, hogy jön majd a szamba, a rumba és a Cha-Cha-Cha, bevallom, megijedtem, mert rájöttem, hogy ennyi idő alatt szinte lehetetlen megtanulni rendesen táncolni. Valamennyi érzékem a ritmushoz volt, így könnyebben kezdtem, de… Na, de mindegy is! Összességében hatalmas élmény volt ez szánomra.

Mindazonáltal arra is rájöttem, hogy táncos én már nem leszek, még ha nagyon szerettem is volna azzá lenni.

Nagyon jó kirándulás volt és nem is zártam le teljesen magamban azzal, hogy végül mégsem mutathattam be a tudásomat a Dancing with the Stars-ban. Már az is felszabadító érzés volt, hogy a TV2 gondolt rám. Aztán persze el is szomorodtam, amikor végül nem kaptam meg a bíróság engedélyét arra, hogy részt vegyek a műsorban. Ugyanakkor az indoklást teljes mértékben értem és el is fogadtam. Egy ilyen hatalmas tévéshow kapcsán vannak bizonytalansági tényezők, amik nem voltak beilleszthetőek a reintegrációs folyamatokba. Ennél fogva a törvényi előírásoknak megfelelő döntés született, még ha sajnálom is – fogalmazott a trombitaművész, majd elárulta, így sem hiába tanulta meg az angolkeringő lépéseit, sőt már készül a nagy visszatérésre is. − Szeretném, ha egyszer a táncunkat is bemutathatnánk valahol, valamikor. Illetve a későbbiekben szeretnék Iringóval együttműködni a színpadi életemben is. Mindennek eljön az ideje… Van már a fejemben egy konkrét terv a visszatérésem tekintetében. Annyit mondhatok, hogy nem a régi dalaimat veszem majd le a polcról. Persze nem felejtem el azokat sem, de egy kicsit más irányt veszek majd. Ehhez szükség volt egyfajta gondolkodásbeli változásra is, és remélem a közönség majd jól fogadja – árulta el Galambos Lajos.