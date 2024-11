Megismételte magát a történelem a Dancing with the Starsban: nem Andrei Mangra az első...

Elképesztő fordulat sodorta veszélybe a Dancing with the Stars 5. évadának szombat esti élő show-ját. Pénteken terjedt el sávszélességet meghazudtoló sebességgel az interneten a hír, miszerint a műsor akár győzelemre is esélyes profi táncosa, Andrei Mangra verekedésbe keveredett egy belvárosi lakásban. A napvilágra került információk szerint a romániai származású táncos a dulakodásban megsérült, olyannyira, hogy kórházba került. A TV2 hivatalos válasza még nem érkezett meg a műsor, illetve az Andrei és Szabó Zsófi alkotta páros sorsáról. Információink szerint egy beugrós táncossal próbált Zsófi pénteken, de biztosat még nem tudni. A Bors azonban utánanézett, s kiderült, nem ez az első ilyen eset a Dancing with the Stars történetében.

Egyre biztosabb: Andrei Mangra nem lép a Dancing with the Stars parkettjére szombat este. De mi lesz így Szabó Zsófival? (Fotó: Bors)

Volt már ilyenre példa a Dancing with the Stars-ban

A harmadik évadban is csúnya sérülés húzta keresztbe egy ígéretes pár szereplését. Pap Dorci eredetileg Sebesi Hunorral állt volna parkettre, ám profi tánctanára az élő adás előtt nem sokkal eltörte a csuklóját, esélytelen volt, hogy táncolni tudjon, el tudják végezni a bonyolult emeléseket. A csatorna akkor gyorsan cselekedett: Baranya Dávid állt be kollégája helyére. Most azonban ő nem tudná kisegíteni Szabó Zsófit, hiszen ebben az évadban Törőcsik Franciska párjaként brillírozik.

Baranya Dávid két évvel ezelőtt beugrósként szerepelt a Dancingben, idén azonban már foglalt: Törőcsik Franciska párja (Fotó: Bors)

De a harmadik évadban egy sztár-cserét is meg kellett oldania a stábnak. Ugyan nem sérülésről volt szó, mégis mondhatni egészségügyi okok szóltak közbe. A műsor sajtóeseményén ugyan még büszkén feszített a versenytársak között Kulcsár Edina, ám az exszépségkirálynő nem sokkal később megtudta, szíve alatt hordja G.w.M-mel közös első gyermekét, így az utolsó pillanatban visszalépet a szerepléstől, helyére Berki Mazsi érkezett Bonyhádi Ferenc mellé.

Kulcsár Edina helyett is az utolsó pillanatban kellett beugróst találni: Berki Mazsi lépett helyette parkettre (Fotó: hot! magazin)

Az első évadban pedig Istenes László partnere, Czina Boglárka maradt távol egy adástól betegség miatt, esetében is beugrós sietett a sztár segítségére.

De a mostani évadban is volt már egy csere. igaz még az első show előtt. Az eredeti terv az volt, hogy Galambos Lajos táncol majd Südi Iringó partnereként, ám végül a BV nem engedélyzte a trombitás szereplését. Így Iringó az utolsó előtti pillanatban Vomberg Frigyessel kezdte újra a gyakorlást.