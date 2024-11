Erre nem számítottunk: sokak kedvencének ért véget a Dancing with the Stars versenye

Ismét igen izgalmas adáson vagyunk túl: a Dancing with the Stars ötödik évadának negyedik élő show-ja a Video Disco fantázianevet kapta, a produkciók pedig a kilencvenes évek végének klipjeit idézték meg. Az adás előélete is igen sűrűre sikeredett, hiszen az utolsó pillanatig kérdés volt, Andrei Mangra táncparkettre áll-e vagy sem. Végül nem tudta megtenni, így Szabó Zsófi partnere a múlt héten távozó Suti András lett. Sajnos a hét páros közül most is elbúcsúztunk egytől.

A Dancing with the Stars mai adása előtt mindenki azt találgatta, Szabó Zsófi vajon kivel lép színpadra

Ők estek ki a Dancing with the Starsból

Ahogy az előző adásokban, most is három páros került veszélyzónába a zsűri és a közönség szavazatainak összesítése után. E három páros most Szabó Zsófi és Suti András, Vomberg Frigyes és Südi Iringó, valamint Törőcsik Franciska és Baranya Dávid volt. A zsűri egy párost menthetett meg. A döntés végül Szabó Zsófira és Suti Andrásra esett.

Így a közönségnek Vomberg Frigyes és Südi Iringó, valamint Törőcsik Franciska és Baranya Dávid közül kellett döntenie, ki essen ki.

A második körös szavazásban végül Törőcsik Franciskát és Baranya Dávidot mentették meg.