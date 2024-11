Micsoda táncok: mutatjuk a Dancing with the Stars negyedik adásának legjobb pillanatait – galéria

Szombat este ismét a Dancing with the Starsé volt a főszerep: a táncos műsor ötödik évada immár a negyedik élő adásnál tart: hét páros lépett színpadra, hogy megmutassák, miként tudják megidézni a kilencvenes évek ikonikus dalait és videóklipjeit. Ezúttal is tartogatott jó pár meglepetést a műsor, kezdve attól, hogy Andrei Mangra egyáltalán jelen lesz-e, egészen odáig, hogy Mihályfi Lucáék ismét olyan forró táncot lejtettek, hogy rajongó legyen a talpán, aki nem kezd el kombinálni...

Galériánkban, mely az alábbi képre kattintva nézhető végig, összeszedtük a legizgalmasabb pillanatokat: