Kiderült: ez volt a titka Mihályfi Luca és Hegyes Berci tűzforró táncának

Újabb élő showhoz érkezett a Dancing with the Stars, az Elvarázsolt Táncok éjszakájához. A kezdő létszámból már csak 6 páros van versenyben a győztes címért. Az egyik ilyen duó Mihályi Luca és Hegyes Berci kettőse, akik az előző adásban megszerezték a 2024-es évad első 10 pontját. És habár az énekesnő korábban még sosem táncolt, a táncparketten a profik magabiztosságával adja elő minden produkcióját. Még akkor is, ha ez nem teljesen van így.

Egyre magabiztosbbnak érzi magát a táncparketten Luca. Fotó: Polyák Attila

Nem táncoltam még sosem, így ez egészen másfajta stressz, mint fellépni. De szerintem egyre jobb vagyok benne

- árulta el hozzátéve, hogy a cha-cha-chájuk szerinte azért sikerült olyan jól, mert mielőtt táncparkettre lépett megbeszélték Bercivel, hogy ketten vannak csak a színpadon, nem foglalkoznak mással, így lement róla a feszkó.

De ehhez természetesen a megelelő felkészülés és a kemény munka is kell, amit Luca komolyan vesz. Olyannyira, hogy kettejük közül ő szinte mindig időben odaér a próbákra Bercivel ellentétben, aki 10-ből 7 alkalommal általában később ér oda, mint megbeszélik. Épp ezért a műsor elején az énekesnő minden reggel írt egy üzenetet profi partnerének, ha menniük kellett valahova ketten, hogy tudja, ébren van-e a Dancing with the Stars eddig kétszeres győztese.