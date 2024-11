Curtis az elvesztett édesapjához írt dalt

Curtis ritkán beszél a veszteségéről, mindössze 14 éves volt, amikor egy súlyos betegség miatt elvesztette az édesapját. A zenész, aki mindig kemény és erős férfinak igyekszik mutatni magát, nem szereti ugyanis megmutatni a nagyvilágnak a legmélyebb érzéseit. Most mégis úgy döntött, hogy egy dal formájában kiénekli magából mindazt, ami évtizedek óta nyomja a lelkét.

Curtis nem szeret beszélni a legmélyebb érzéseiről (Fotó: Mate Krisztian)

Curtis érzései

A zenész lázasan dolgozik a legújabb lemezén, ami több szempontból is különlegesnek ígérkezik. Az "EZ MÁS" című albumra több személyes hangvételű nóta is felkerül, köztük egy nagyon különleges is. Ezt a dalt Curis az édesapjához írta:

– Egy igazán kemény fába vágtam a fejszémet. Talán az egyik legszemélyesebb dalom született meg, amit Édesapámnak írtam, és erre forgattunk a zord esőben. De a klip csak egy részét vettük ma fel…Ugyanis legyen elég annyi, hogy Magyarországon elsőként, a klip egy jelentős részét hazánk legprofibb AI csapata alkotja meg, a látványvilágot pedig együtt alkottuk meg. Szuper csapat jött össze, és olyan lesz, amilyenre még nem volt példa” – írta a beharangozójában a zenész.

Curtis az Instagram oldalán mutatott képeket a forgatásról (Fotó: Curtis/Instagram)

Apakép

Curtis a Borsnak nemrégiben adott egy hosszú interjút, ebben kitért az édesapjával való emlékeire is, illetve arról is beszélt, hogy ki volt az apakép az életében a családfő elvesztése után:

Nekem ugye azért a bátyám. Főleg a Tibi bátyám átvette ezt az apa szerepet. Meg van egy nagyon jó barátom, a Fekete Zoli bácsi, akihez mindig fordulhatok tanácsért. Ő egyébként egy idős úr. Nagyon sokat járunk le hozzá a Balaton partra... nagyon jó tanácsokkal látnak el, nemcsak gyereknevelés, hanem az élet más területein is

– nyilatkozta Curtis.