Caramel drámája: szegény családból érkezett

Molnár Ferenc Caramel ma már az egyik legismertebb énekes Magyarországon, sőt a Megasztár 2024-es évadában a zsűrinek is a tagja. Az énekes pénteken a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban fog mesélni az életéről és családjáról is. Többek között arról is, hogy szó szerint mindenért meg kellett küzdeniük.

Caramel nehéz gyerekkoráról mesél (Fotó: Németh András Péter)

Anyukámmal ketten, mi...hát így kivitt magával a szeméttelepre guberálni. Akkor annyira szegények voltunk, ilyen kis gyógyszeres üvegeket gyűjtöttünk, abból éltünk. Azt így vissza lehetett váltani és akkor abból éltünk igazából. Ez azért a cigány telepen is ciki volt, hogy még a rokonok is mondták, hogy kukások. Meg van, ahogy ülünk a lépcsőn – és még akkor az udvarunkba sem volt bevezetve a víz – és öntöttük a műanyag lavórba, és a jeges hideg vízzel mosom a kis kezemmel a gyógyszeres üvegeket édesanyámmal együtt

– emlékezett vissza Caramel, aki ennek ellenére szép emlékként gondol vissza erre az időszakra.

Mindent megad családjának Caramel

Bár az énekes nehéz helyzetből indult, a kemény munka és tehetsége magasra emelte. Ma már mindent meg tud adni feleségének és gyermekeinek, akikre joggal lehet büszke.

– Büszke vagyok a feleségemre is, a kisfiamra is, nincsenek viharfelhők az életünkben, teljesen kiegyensúlyozottan éljük a mindennapjainkat. Elégedett vagyok szakmailag és a magánéletemben is, igazi áldás, hogy nem kell panaszkodnom. Minden jó. Persze mindent meg is teszünk azért, hogy ez így legyen. A mai őrült, felgyorsult világban sokszor azt látjuk, hogy sokan elválnak, küszködnek, mi pedig boldogok vagyunk, és még mindig szerelmesek – mesélte korábban a Borsnak a Megasztár második évadának győztese.