Elképesztő magánéleti titkot árult el Caramel

Mindössze 22 éves volt az énekes, amikor megnyerte 2004-ben a Megasztár második évadát. Caramel sosem tagadta, hogy a tehetségkutató műsor teljesen megváltoztatta az életét, nagyon sok mindent köszönhet neki. Elindította a zenei pályán, amire mindig is vágyott és amin nem lenne még mindig ott, ha nem tett volna bele mindig rengeteg munkát. Caramel most a 20 éves évforduló alkalmával egy nagyon izgalmas, nagyon látványos jubileumi koncertre készül.

Caramel élete megváltozott a Megasztár megnyerésével (Fotó: Molnár Dani / hot magazin)

Caramel elárulta, ki a legnagyobb példaképe

Hatalmas örömhírt jelentett be a TV2 februárban: 12 év után egy ráncfelvarrást követően visszatér a képernyőre a Megasztár. Caramel legnagyobb örömére Papp Szabi, Marsalkó Dávid, Rúzsa Magdi és Marics Peti mellett ő is bekerült a megújult tehetségkutató zsűrijébe. A válogatók már elindultak, de közben az énekesnek egy nagyon fontos jubileumi koncertje lesz augusztus 13-án a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon.

– Bevallom nagy előrelépés ez a buli, hónapok óta készülünk rá – mesélte a Borsnak Caramel.

– Mondom ezt annak ellenére, hogy eddig is volt minden évben nagy koncertem, de most kiegészül a zenekar, speciális látványvilágra számíthatnak a nézők, az biztos, mi szívünket-lelkünket beleadjuk.

Hatalmas megtiszteltetés, hogy az én legnagyobb példaképem, akinek a hangja egészen elképesztő mai napig, aki engem mindig is inspirált, igent mondott a felkérésemre, hogy vendégként velem színpadra lépjen. Ő nem más, mint Deák Bill Gyula, a Király! Gyermekkoromban is már ő volt a példaképem, de ha lehet, azóta még nagyobb rajongója lettem és nagy örömömre személyes jó kapcsolat is kialakult köztünk!

A Máté Péter-díjas előadó azt is elárulta, hogy természetesen a Margitszigeti koncerten elhangzanak majd a legnagyobb slágerei is, de lesznek rejtett kincsek is.

– A feleségem és a lányom már rutinosak az ilyen időszakban, remélem ott lesznek majd velem most is, az mindig ad egy plusz töltetet. Biztos vagyok benne, hogy a koncert előtti nap már nagyon izgulni fogok, de most még nyugodt vagyok. Most is majd, mint minden színpadra lépés előtt iszom egy mézes teát és egyedül töltök egy 15-20 percet, ilyenkor erre van szükségem, ez az én rituálém.