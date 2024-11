Szörnyű rettegésben él Kőgazdag Szandi: "teljesen bepánikoltam és elájultam"

A Kőgazdag Fiatalok Szandija meglepő titkot árult el magáról. Annak ellenére, hogy Miss Tuvic egy igazi vagány csaj, és bármivel képes megküzdeni, amit az élet elé dob, mégis van valami, ami még őt is kiakasztja. Most kiderült, hogy mitől retteg annyira Kőgazdag Szandi, hogy még a látványát sem bírja elviselni.

Kiderült, mitől retteg Kőgazdag Szandi, ezt biztos nem nézted ki belőle (Fotó: Máté Krisztián)

Szandi bevallotta, csak egy dolog van, amitől igazán fél, bár szerencsére a hétköznapokban nem igazán kell ezzel szembenéznie:

A pókoktól például, amitől sokan rettegnek, nem félek, de a kígyóktól nagyon. Van olyan, hogy éjszaka úgy érzem, mintha egy kígyó lenne a lábamnál, és egész éjjel magzatpózban kuporgok, mert azt képzelem, hogy ott van egy kígyó, és nem merem kinyújtani a lábam.

Sőt, nem elég, hogy az élő siklókkal nem szívesen találkozik, még a képernyőn keresztül sem bírja elviselni a látványukat:

Ha mondjuk TikTokon nézek videókat, és feldob egy olyat, amiben kígyó van, akkor a telefont is eldobom, annyira félek tőlük. Ez szinte már beteges. El tudok ájulni, ha látok egyet.

– Volt olyan, hogy sétáltunk az erdőben, és ott volt egy kígyó, amitől annyira rettegtem, hogy teljesen bepánikoltam és elájultam – mesélte.

Kőgazdag Szandi nem egy ijedős fajta

A szőkeség azt is elárulta, hogy más élőlénytől nem igazán tart. Ami különösen szerencsés, hiszen lovakat is tart, egy istállóban pedig sok más állat is megfordulhat, például egy-egy egér vagy patkány is.

Ezt leszámítva jöhet bármilyen állat, nem félek. Persze a bogarak meg ilyesmik sem a kedvenceim, de nem ijedek meg tőlük

– vallotta be.

Ezek szerint a Kőgazdag Fiatalok szereplője az Ázsia Expressz 6. évadában is könnyedén megállná a helyét.