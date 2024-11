Ide menekülhet Andrei Mangra, Palik László megmutatta új szerelmét

Szombaton hivatalossá vált, hogy Andrei Mangra a botrány után folytatja-e a Dancing with the Stars ötödik évadát.

Andrei Mangra számára most stabilitás az elsődleges (Fotó: hot magazin)

Az a pletyka viszont már a hét folyamán szárnyra kapott, hogy a november 14-én megvert táncos esetleg Nagyváradra költözik, hogy egy kicsit lenyugodjon.

– Egyrészt, tartozott egy magyarázattal korábbi partnernőjének, Szabó Zsófinak és a produkciónak, valamint a nézőknek is, ezért bent járt a kisfilmforgatáson. Másrészt el akart búcsúzni, mert azt tervezi, hogy otthon, Nagyváradon várja meg, míg elcsitulnak a dolgok és a családja körében szeretné összeszedni magát – árulta el lapinformációk szerint egy bennfentes.

Nemcsak Andrei Mangra volt érdekes, Epres Panni fontos döntést hozott

Epres Panni évek óta próbálja feldolgozni szeretett férje, Benedek Tibor elvesztését. A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó tragikus hirtelenséggel jött halála sokkolta a világot 2020 nyarán. Mindössze 47 éves volt. Súlyos, hosszantartó betegségét követően egy hónappal a születésnapja előtt végül azonban örök álomra hajtotta a fejét.

Epres Panni fontos döntést hozott (Fotó: Bors)

Hiába azonban a négy év. Az emlékek nem halványodnak, a hiányt és az általa keletkezett fájdalmat nem lehet kitörölni. A múltban sem szabad azonban ragadni, mert az felemészti az embert. Előre kell menni és nézni még, ha az rettentő nehéz is. És pontosan tudja ezt Epres Panni is, aki ennek kapcsán fontos hírt közölt követőivel Instagram-oldalán.

– Úgy döntöttem, hogy boldog leszek, mert az nagyon egészséges – idézte a francia író, Voltaire szavait a gyönyörű, 48 éves modell.

Palik László megmutatta a szerelmét

Három éve szerelmesek, ám eddig nem álltak ki a nyilvánosság elé. Most azonban a hot! magazinnal kivételt tettek, és a legbensőbb érzelmeikről is vallott Palik László és párja. Eddig a nagyközönség nem láthatta, ám most a hot! magazin hasábjain végre kiderült, ki Palik László kedvese. Ő dr. Erős Petra ügyvéd. A szerelmesek a magazinban vallottak az életükről.

Palik László és kedvese 3 éve alkotnak egy párt (Fotó: Szabolcs László / hot magazin)

Peller Annát lefotózták új kedvesével

Ha már szerelem!

A Bors egyik igencsak sasszemű olvasója múlt hétvégén egy színházi fogadáson járt, amikor észrevette Peller Annát. Nemcsak az tűnt fel neki, hogy a színésznőnek remek a kisugárzása, hanem az is, hogy nem egyedül érkezett a partira! Bizony, új párja, Lenchés Márton is elkísérte. Olvasónk beszámolója szerint egész este meghitten beszélgettek, le sem tudták egymásról venni a szemüket, látszott, hogy teljes köztük az összhang.