Így még nem láttuk Epres Pannit: filmszerepben tűnt fel, méghozzá nem is akárkinek az oldalán

Epres Panni divatmodellként hozzászokott a kamerák kereszttüzéhez, most azonban új szerepben próbálta ki magát, méghozzá Csősz Boglárka oldalán.

Csősz Boglárka és Epres Panni reklámfilm főszereplője lett. (Fotó: Hajdu Ágnes / Bors)

Epres Panni reklámfilm-színésznőnek állt

Csőszi Bogi szakmáit nehéz még összeszámolni is: sikeres üzletasszony, belsőépítész, producer, mindemellett színésznői ambíciói is vannak. Most szinte mindegyik szakmájának hódolt: egy vele munkakapcsolatban is álló, ágyakra és matracokra specalizálódott török bútoráruház reklámfilmjében szerepel. Ráadásul nem is akármilyen partnernővel: Epres Pannival, aki így színésznői vénáját is megcsillogtathatta.

Repülő, robogózás, finom ételek - látványos és szórakoztató reklámfilmben kalandoznak együtt Magyarország legismertebb modelljei. Epres Panni és Csősz Boglárka nemcsak a szépség, hanem a minőség értékét is kommunikálják, a már látható közös reklámfilmjükben. Haluk Zaim, a Yatas Bedding Magyarországi tulajdonosa ragaszkodott Pannihoz és Bogihoz, és ez volt az első alkalom, hogy a nemzetközi cég magyar sztárokkal dolgozott.

Csősz Boglárka Törökországban élt, ismeri jól a nyelvet, az üzleti minőséget, amit képviselünk, a kultúrát, és a szállodák belsőépítészeti megújításaiban, a vállalkozásában is sokat együttműködünk. Epres Panniban az eleganciája fogott meg, és hogy mindig minőségi termékekkel dolgozik.

— Érdekes, hogy bár ők ketten sok mindenben mások, mégis összeköti őket a minőség, és a szépség iránti rajongás, ahogy engem is — fogalmazott Haluk Zaim.

Jó kaland volt a reklámfilm-forgatás. Panni még nem járt Isztambulban, szívesen mutattam meg neki azokat a csodákat, amiket én már régóta ismerek.

— Ami összeköt minket, hogy mindannyian a minőséget, a hosszútávon fenntartható értékeket szeretjük, és Panni eleganciája, profizmusa is nagyon tetszett a török forgatócsapatnak — fogalmazott a Borsnak Bogi, aki korábban 15 évet élt Törökországban.

Csősz Boglárka legalább féltucat szakmát tudhat magáénak.

(Fotó: Hajdu Ágnes / Bors)

„Nem vagyok egy nagy alvó"

Bár Bogi a legminőségibb hálószobabútorokkal és ágyneművel veszi körbe magát, az alvás mindig is gyenge pontja volt:

Nem vagyok egy nagy alvó, nehezen is alszom el. Ha nem ötvözöm meditációval, akkor nagyon nehezen sikerül elaludnom

— árulta el a Borsnak Csősz Boglárka, majd így folytatta:

– Fontos, hogy az ágynemű minél több természetes anyagot tartalmazzon.

A hosszú utazásokra mindig felszerelkezem saját párnával és selyemhuzattal, ami az arcbőrömnek és hajamnak is jót tesz.

— Mikor egzotikus, de kevésbé fejlett országban búvárkodom, olyankor bevállalom az extrémebb helyen való alvást is: kisebb szigeten, pici kunyhókban, ahol épp el tudnak szállásolni. De ilyenkor is igyekszem természetes anyagból készült ágyneművel körbevenni magam — tette hozzá Bogi.

Egyedül alussza a legjobbakat

Az üzletasszony elmondása szerint egy maga könnyen el tud foglalni egy egész franciaágyat.

Fontos, hogy alvásnál legyen jó nagy terem, egyedül egy teljes ágyat is el tudok foglalni.

— A zajokra és fényekre nagyon érzékeny vagyok ilyenkor. Általánosságban elmondható, hogy fontos lehúzni a redőnyöket, mert akkor működik a hormonháztartásunk a legegészségesebben. A zajokat is érdemes kiszűrni, én minden zajra felriadok, úgyhogy szinte mindig használok szilikon pamacsokat erre a célra.

A Yatas Bedding nevű török céggel régi a kapcsolatunk, még a volt férjem révén ismerkedtem meg a vezetőséggel Isztambulban, Magyarországon pedig felvettem a kapcsolatot Haluk Zaimmal, a cég itteni képviselőjével, akivel munkakapcsolat mellett barátság is kialakult köztük

— Évek óta az ő bútoraikat használom, de a szállodákba is szállíttatok, amiknek a belsőépítészetén dolgozom — zárta mondandóját Bogi.