Ma 4 éve hunyt el Benedek Tibor – Megható posztokkal emlékeznek a legendás sportolóra

Még most is sokunkban él élénken a pillanat, amikor megjelentek az első hírek: Benedek Tibor meghalt. A hír sokkolta az egész társadalmat, nem csak a sportszeretőket, mindenkit, aki valaha is láthatta a medencében vagy akár a szárazon a magyar válogatott kiválóságát. Tibor ugyanis — amellett, hogy különleges tehetségű sportoló — egy végtelenül szerény, kedves és jószándékú ember volt, akinek soha egy rossz szava sem volt senkihez. Egy jó embertől pedig nehéz elbúcsúzni... Ma négy éve nincs velünk Tibor.

Benedek Tibor halála után felfoghatatlan űrt hagyott. (Fotó: Czerkl Gábor)

Sosem feledjük Benedek Tibort!

A kiválóság ma négy évvel ezelőtt hunyta le örökre a szemét. Benedek Tibor felesége minden pillanatban ott volt mellette utolsó napjaiban intenzív osztályon. Epres Panni megözvegyülése óta is úgy neveli a két közös gyermeküket, mintha Tibor még mindig köztük lenne. Köztük is van! Akire minden nap emlékeznek, annak az emléke nem halványul el soha... A tragédia negyedik évfordulójának reggelén Panni egy gyönyörű közös képpel emlékezett meg az élete szerelméről. A fotót a modell hivatalos Instagram-oldalán lehet megtekinteni.

Epres Panni élete szerelme volt Benedek Tibor. (Fotó: Mediaworks)

Benedek Tibor özvegye után kedden reggel elkezdtek özönleni a Benedek Tiborról szóló megemlékező posztok a közösségi médiában, legyen szó Instagramról vagy Facebookról, nagyon sok bejegyzés született. Többek között a Magyar férfi vízilabda-válogatott és Curtis is megható posztokkal emlékeztek meg.

Benedek Tibort sosem felejti el ez az ország. (Fotó: Tumbász Hédi)

a vízilabda-válogatott Facebook posztja Fotó: Facebook