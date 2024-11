Újabb, durva pletyka terjed Andrei Mangráról

Andrei Mangra most kiváló célpontja lett a hazugsággyárosoknak, hiszen a táncos neve két hete garancia a kattintáscunamira.

Bármit kitalálnak Andrea Mangráról a kattintásért (Fotó: TV2)

Csoda történt: Úgy égett le Andrei Mangra lakása, hogy ki sem gyulladt

Így eshetett meg, hogy egy neve nincs portál „újságírója” a hasára ütött és előállította a cikket, melyben azt vizionálta, hogy leégett Andrei Mangra lakása, ahol megtámadták és összeverték. Ráadásul a cikk szerint gyújtogatás történt. A szerzőt az a tény sem zavarta, hogy az elmúlt napokban szerencsére nem érkezett hír belvárosi lakástűzről Budapesten, és ennek nagyjából 12 másodperc alatt nézhet utána a bepalizni vágyott olvasó. A szemenszedett hazugságot változtatás nélkül közöljük, amiért a szerző nevében is elnézést kérünk olvasóinktól.

Azt pletykálják, hogy leégett Andrei Mangra otthona (Fotó: Pexels)

A „cikk” szerint Andrei Mangra lakása teljesen leégett

„Ma szombaton délután számolt be több napilap Facebook-on és Ttokon, hogy Andrei Mangra lakását felgyújtották. Köztudott volt, hogy a szétvert lakás napok óta üresen állt. Mutatjuk a részleteket! Andrei Mangra botrányáról szinte biztos hogy sokaknak megvan a véleménye! Amikor egy ilyen csúnya ügybe keveredik valaki még akkor is szembesülnie kell a rázúduló népharaggal – mondta a Pszichológus!”

Egy vlogger számol be róla szombaton délután hogy felgyújtották Andrei Mangra lakását!

„Állítása szerint a lakás teljesen leégett! Andrei Mangra még nem adott információt hogy pontosan mi is történt, hiszen botránya után elhagyta az országot, a családjánál ”bujkál”! Amint elérhető lesz friss információ frissítjük bejegyzésünket!” - jelent meg a kamuoldalon a Dancing with the Stars korábbi táncosáról.