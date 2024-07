Zimány Linda zaklatói között összefüggés lehet?

Zimány Linda két ember ellen is feljelentést tett zaklatás vádjával. Több fenyegető üzenetet is kapott, amikben nem csak őt, de családját is életveszélyesen megfenyegették. A modell eleinte azt hitte, ugyanaz az ember áll a profilok mögött, azonban kiderült, hogy nem ez a helyzet.

Zimány Linda el sem tudná képzelni, hogy ő valaha is bántó üzenetet írjon valakinek (Fotó: Bors)

Együtt dolgozhatott a két zaklató?

Ugyan meglepő, hogy a két férfi ugyanabban az időben kezdte zaklatni Zimány Lindát, egyelőre kétséges, hogy van-e kapcsolat a két férfi között. Ő a feljelentés megtételekor még biztos volt benne, hogy ez egy személy, üzeneteik annyira hasonlítottak egymásra. Mindketten ékezetek nélkül, és hasonló stílusban írtak. Bár mindkettőjüket külföldön fogták el, egyelőre nincs rá bizonyíték, hogy együtt dolgoztak volna.

- Én azt is hittem, amikor a feljelentést tettem, hogy ez egy ember, csak külön profilról. Most tájékoztattak, amikor elkapták az egyiket, hogy ez két különböző ember. A másik is külföldön tartózkodik, illetve úgy tudom, hogy korban is van köztük különbség. Jelenleg teljesen külön kezelik a két ügyet egymástól, ami azt feltételezi, hogy ez két dolog teljesen külön folyt egymástól. Aztán lehet, hogy az eljárás során derül ki olyan, hogy mégse.

Bár megkönnyebbült, de még nem érzi magát biztonságban

Bár nyilván jó érzés, hogy végre megkerült egy ilyen veszélyes ember, Linda még nem nyugodott meg. Szerinte kiszámíthatatlan egy ilyen ember, és fél megtudni, mi történne, ha esetleg kiengednék.

- Mivel nem tudom, hogy mi lesz vele, kicsit ijesztő még.

Ugye mindig benne van az emberben, hogy nem tudni, mi lesz vele, vagy ha esetleg kiengedik, akkor milyen állapotban és nem indulnak-e be még jobban a zaklatások.

De nyilván jobb, hogy nem rohangál közöttünk.

Előfordulhat, hogy kiengedik

Első zaklatóját Németországban fogták el, már őrizetben van az Igazságügyi Megfigyelő- és Elmegyógyintézetben. Ellene több vádpont is felmerült, ugyanis nem csak a gyönyörű jogászt zaklatta. A férfit terrorcselekmény elkövetésével is vádolják. Az azonban még kérdéses, mi lesz a sorsa.

- Itt jön be a gyakorlat. Ilyenkor kétesélyes a dolog. Van olyan, hogy megfigyelés alatt tartanak valakit, aztán megállapítják, hogy nem közveszélyes. Ilyenkor van, hogy kiengedik, és ugyanúgy folytatódik minden tovább.

De mivel ő terrorcselekménnyel is fenyegetett hatósági szerveket – ami benne van a legsúlyosabb bűncselekmények sorában -, ezért azt gondolom, hogy őt be fogják zárni.

Ez nyilván egy hosszabb folyamat lesz, mire az ügyben ítéletet hoznak.