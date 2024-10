Villantás özön, izzasztó pillanatok és nevetés: ezek voltak a Sztárban Sztár All Stars 7. adásának legjobb pillanatai

A szombat esti adás is bővelkedett meglepetésekben és különleges produkciókban. Egy csokorba gyűjtöttük a Sztárban Sztár All Stars hetedik részének legizgalmasabb pillanatait.

Nyolcan álltak színpadra, majd pedig két csoportba rendeződve egy-egy szuperprodukciót is előadtak a hírességek. Ezen a hétvégén Liptai Claudia bizonyította, milyen jól tud furulyázni, Lékai-Kiss Ramóna pedig most is bebizonyította, hogy bizony az egyik legszebb nő az országban. Mindeközben Szabó Zsófi a kulisszák mögött markolt rá Szabó Ádám hatalmas cicijeire. Aztán jött Sipost Tomi, aki pontadás közben fenyegette meg Stohl András.

Íme a legemlékezetesebb pillanatok: