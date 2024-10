Liptai Claudia élő adásban kezdett furulyázni: „Várjál, otthon jobban ment” - Videó

A Sztárban Sztár All Stars zsűritagja az előző élő show-ban említette meg, jól bánik a furulyával, most pedig a tettek mezejére lépett. Mindezt azért vállalta be kellő lazasággal Liptai Claudia, mert nem hitték el neki, hogy tud játszani az említett hangszeren.

Fotó: Szabolcs Laci

- Hát én egy hete szenvedek, mert egy héttel ezelőtt én egy olyan dolgot mondtam, amit éreztem, hogy egy nagyon szexista dolog. És éreztem, hogy nem hisztek itt nekem. Úgyhogy én egy hete gyakorlok valamira, és én ezt most szeretném bemutatni ezt a tudásomat – kezdte Liptai Claudia nagy komolysággal, majd megkérte Stohl Andrást, hogy nyúljon be a lába közé.

Természetesen egy valódi furulya került elő, és Liptai Claudia kevés sikerrel, de megpróbálta eljátszani a magyar népmesék főcímdalát.

- Várjál, az a döbbenet, hogy otthon jobban ment – zárta produkcióját Liptai Claudia.