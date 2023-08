Tizenöt év emléke: Vajna Timi meglepő dolgot tett Andy Vajna ereklyéivel - Fotó

Jókora káosz jellemzi jelenleg azt a raktárt, amiben Vajna Tímea közel négy éve elhunyt férje, Andy Vajna ereklyéit, ikonikus filmes emlékeit tárolta. Az Amerikában lévő üzletasszony egy 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetben mutatta meg az állapotokat, nem tagadva, hogy igencsak meggyűlik a baja a pakolással, ugyanis tizenöt évnyi emléket, tárgyakat kell összegyűjtenie.

Vajna Timi pakolással tölti a napjait (Fotó: hot! magazin)

A pakolás során Timi olyan emblematikus tárgyakra bukkant, mint Andy közös fotója jó barátjával, Arnold Schwarzeneggerrel, vagy éppen egy 1988-as fotó Sylvester Stallonéról, még Rambo szerepében - írja a Ripost.

Andy és Schwarzi nagyon jóban voltak (Fotó: Instagram)

Mit tervez az özvegy?

Az egyelőre rejtély, hogy Timi miért döntött úgy, hogy kipakolja az egész raktárt, az viszont tudható, hogy a helyiséget azután bérelte ki, hogy megvette az álomházát a tengerentúlon. Természetesen ott is található néhány Andy-re emlékeztető tárgy, de minden nem fért volna el, ezért volt szükség a raktárra, ami egyébként bevett szokás az Amerikában. Most viszont valami történhetett, ami miatt másfél évtized alatt összegyűlt, számára oly kedves emléket össze kellett pakolnia. Talán újabb árverésre készül Andy hagyatékaiból?

Tizenöt évnyi emlék kerül zsákokba (Fotó: Instagram)

2019-ben már tartottak egy árverést

Vajna Timi egyszer, körülbelül három éve már döntött úgy, hogy árverésre bocsájtja Andy Vajna filmes relikviáit. Akkor körülbelül kétszáz személyes tárgyra és filmes ereklyére lehetett licitálni, de voltak exkluzív forgatási fotók is, amik kalapács alá kerültek. Timi a bevétel egy részét jótékony célra fordította, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gyermekszív Központnak ajánlotta fel, és könnyen lehet, hogy most is valami hasonlóra készül.

Gyakran látogatja Andy síremlékeit

Bár már több mint négy éve, hogy a filmmogul elhunyt, Timi mind a mai napig őrzi az emlékét. Rendszeresen látogatja néhai férje Los Angelesben található sírját, amikor pedig Budapesten jár, kimegy a Fiumei úti temetőbe, hogy Andy magyarországi síremlékén is elhelyezzen egy virágot.