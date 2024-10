„Andy örökké” – megindító fotóval emlékezik néhai férjére Vajna Timi

Az utóbbi időben sok megpróbáltatáson ment keresztül Palácsik-Ráthonyi Tímea, hiszen egészségügyi problémái megnehezítik számára a gyermekvállalást.

Egy másik nagy csapás lassan hat éve érte, amikor férje, Andy Vajna 2019 januárjában hosszan tartó betegség után, életének 75. évében elhunyt. A csinos modell a mai napig gyászolja a producert, és sosem felejti azokat az éveket, melyeket együtt tölthetett a kedvesével.

Timi most is így tett, és egy szép emléket idézett fel a néhai férjével, melyet a 24 óráig elérhető Instagram-történetében is megosztott. A régi fotón Andy Vajna éppen átöleli a kedvesét, amelyen mindketten vicces arcot vágnak.

Emlékek. Andy örökre

– írta a fotóhoz Timi.