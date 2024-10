Tóth Gabi szörnyű sérüléseket szerzett a táncpróbákon

Az énekesnő sokkoló fotót tett közzé az Instagram-oldalán. Tóth Gabi párja társaságában lázasan készül a TV2 Dancing With The Stars című, hamarosan induló táncversenyére, és a jelek szerint pedig egy cseppet sem kímélik magukat. Hogy az énekesnő milyen komoly sérüléseket szerzett a próbán, arról eddig senkinek nem lehetett elképzelése. Egészen mostanáig...

Dancing with the Stars 2024: Tóth Gabi Instagram-oldalán mutatta meg, milyen sérüléseket szerezett a táncpróbák során (Fotó: Ladóczki Balázs)

Tóth Gabi lába

A híresség és a párja, Papp Máté Bence — aki profi táncos — semmilyen előnnyel nem rendelkezik a többi induló párossal szemben, hiszen nekik is olyan versenytáncokat kell bemutatniuk, amilyet Máté eddig nem gyakorolt. Gabinak is ismeretlen ez a terep, hiszen éneklés közben a színpadon egészen biztos, hogy még soha életében nem keringőzött... Na, de most! A szerelmesek a hét majd' minden napján a próbateremben időznek, és mivel mindketten maximalisták a szakmájukban, most is igyekeznek a lehető legtöbbet kihozni magukból. Gabi szerint egyébként jól haladnak a felkészüléssel, és nagyon bíznak benne, hogy jó eredményt érnek majd el a Dancing with the Stars 5. évadának élő adásaiban. Emellett nagyon remélik, hogy semmilyen sérülés nem fogja őket hátráltatni. Nos, az énekesnő egyik friss posztja szerint ezt nem sikerült elkerülniük.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence szeretne jó eredményt elérni a versenyen (Fotó: Mediaworks archív)

Csúnya seb

Gabi a napokban egy friss Instagram-posztban mutatta meg, hogy a sok tánctól és a kényelmetlen tánccipőtől milyen komoly seb keletkezett a lábán. A képen jól látszik, hogy nagyon mély hámsérülés nehezíti az énekesnő felkészülését, aki ennek ellenére sem panaszkodik. Sőt! Szereti ezt a fájdalmat...