"Szenvedélyesek vagyunk" - őszintén vallott érzéseiről Papp Máté Bence, ebbe Tóth Gabi is belepirul

Nemsokára indul a Tv2 nagy sikerű táncos showműsora, a Dancing with the Stars. Szokás szerint idén is tíz sztár méretteti meg magát profi táncpartnerek oldalán azért, hogy a végén ők emelhessék magasba a győztesnek járó trófeát Krausz Gábor és Mikes Anna párosa után. Az egyik duó nagy meglepetésre Tóth Gabi és Papp Máté Bence párosa lesz. Az énekesnő korábban már közölte, szerinte előnyükre válik, hogy ők szerelmespárként érkeznek a versenybe, és ezzel most kedvese is egyetértett.

Papp Máté Bence is úgy véli, előnyükre válhat a szerelem. Fotó: :Bánkúti Sándor / hot magazin

Azt gondolom, hogy mindketten szenvedélyes emberek vagyunk, és a latin táncban ez az egyik legfontosabb dolog, a szenvedély. Szóval ebből a szempontból az, hogy mi szerelmesek vagyunk, ez előny

- közölte a néptáncos, aki arra is rátért, hogy ismertségük azonban már inkább kissé hátrány, mivel szerinte ha egyet rontanak majd, azt százszorosan kapják vissza nézőktől és a közvéleménytől, így nagy a felelősségük.

Nagyon nagy reflektorfényben vagyunk!

- jelentette ki.

A szerelmeseket azonban ez természetesen nem riasztja vissza. Gőzerővel készülnek az október 26-án rajtoló új évadra, amit egy izgalmas és felelősségteljes lehetőségnek, ugyanakkor munkának is tartanak. Úgy látják, van a szereplésüknek előnye és hátránya, illetve magassága és mélysége is.