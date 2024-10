Tóth Gabi: „Úgy érezzük, hogy ez bennünk van”

Tóth Gabi és Papp Máté Bence gőzerővel készülnek, hiszen napokon belül a Dancing with the Stars parkettjén táncolnak majd egymás oldalán. Gabi mindeközben a Sztárban Sztár All Stars döntőjének kapujáig jutott, így az elmúlt időszak nagyon megterhelő volt mindkettőjüknek.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence egymással táncolnak a Dancing with the Stars ötödik évadában (Fotó: Nánási Pál / TV2)

Sok kompromisszumot kellett kötni

„Azért az elmúlt egy évünk nem volt klasszikus leányálom, mert a mi szerelmünk tűzben edződött és sok olyan hullámvölgy is volt, amivel meg kellett harcolnunk az élet minden területén. Fel kellett nőnünk bizonyos feladatokhoz és sok mindenben kompromisszumokat kellett kötni. Én már nagyon vártam, hogy végre egy olyan műsorban szerepelhessek a Gabival, amiben nem a múlt sérelmei jönnek elő, hanem el tudunk indítani valami olyasmit, ami igazán mi vagyunk.” -kezdi Máté. A Fricska Táncegyüttes táncosa ugyanakkor bevallotta, számára is kihívás lesz a műsor.

Nagyon izgalmas dolog ez az én életemben, mert én profi táncos vagyok, de nem latintáncos, hanem profi néptáncos. A kettő nagyon más bölcsőből ered és csak a mozgás művészete a közös nyelv.

Gabi viszont már most elképesztően büszke kedvesére:

„Volt olyan, hogy megkönnyeztem, amikor láttam, hogy gyakorol. Csak néztem és olyan büszkeség öntött el, hogy ő ezt megcsinálta.

De nemcsak büszke vagyok, hanem hálás, hogy ő társam ebben a műsorban is. Ez valahogy gyönyörűen tükrözi azt az időszakot, amin keresztül mentünk. Nekünk mindenben 200 százalékon kell teljesítenünk és mindenért sokkal jobban meg kell küzdenünk vagy jobban kell bizonyítanunk. Itt most megmutathatjuk magunkat, hogy kik vagyunk és milyenek vagyunk igazából.

Tóth Gabi: „Itt a helyünk”

Máté szerint ezúttal is nagyon sok rosszakaró és előítéletes lesz, de erre fel vannak készülve. Mint mondja, szerinte ebben a műsorban most kicsit ők is meg tudják jobban élni a szerelmüket, mert eddig erre csak a négy fal között volt lehetőség. „Életrevaló tapasztalat az, hogy hogyan fordulnak el az emberek és hogyan változnak meg az emberi kapcsolatok ilyen támadások közepette. Nagyon fontos dolog, hogy Gabival végre önfeledten tudunk majd táncolni, és megmutatni magunkat, ahogyan mi igazán szeretjük egymást.”