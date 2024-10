"Visszaszámolunk" - hivatalosan is bejelentette Tóth Gabi, özönlenek a jókívánságok

Instagram-oldalán tett közzé egy képgalériát Tóth Gabi, amelyen szerelmével, Papp Máté Bencével gyakorolnak a Dancing With The Stars műsorára. Az énekesnő mélyen dekoltált topban pózolt, de szexi külseje mellett az sem kerülte el rajongói figyelmét, hogy milyen sugárzóan boldog párja karjai közt.

Már nagyon készül a páros! / Fotó: Bánkúti Sándor / hot magazin

Visszaszámolunk! Szombaton indul a Dancing With The Stars, nagyon sokat készültünk és alig várjuk, hogy parkettre léphessünk Mátéval!

- írta bejegyzésében a sztáranyuka, a követői pedig már biztosították is őt támogatásukról.

Hajrá Gabi, én szurkolok nektek nagyon

- jegyezte meg sok más mellett egy hozzászóló. A bejegyzés alapján a celeb készen áll az újabb megmérettetésre, nemrégiben ugyanis a a Sztárban Sztár All Stars színpadán is láthatta a közönség. Bár ezt a versenyt nem sikerült megnyernie, sokáig játékban maradt, és olyan megható pillanatoknak is részese volt, amelyek könnyet csaltak az arcára.