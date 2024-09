"Nagyon le vagy fogyva" - Tóth Andiért aggódnak követői, sokat változott

Kutyasétáltatás közben készült pár kép Tóth Andiról. Az Instagramon posztolt felvételek elnyerték rajongói tetszését, ugyanakkor többen kifejezték aggodalmukat – más-más okok miatt.

Nagyon le vagy fogyva

- jegyezte meg egy kommentelő.

Anyám, egy pillanatra megállt a szívem, azt hittem levágattad a hajad

- írta egy másik hozzászóló, de Andi az összegumizott hajával sokakat is megtévesztett. A celeb egyébként láthatóan jól érzi magát és magabiztos, talán ezért nem is reagált a hozzászólásokra. Itt arról is írtunk, hogy néhány napja nagyon kiakadt, és mint bevallotta, remegett a dühtől.