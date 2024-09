Szexi táncosnővel incselkedett élő adásban Puskás Peti

Puskás Peti Prince bőrébe bújt a Sztárban Sztár All Stars ötödik adásában, és bizony komolyan neki is vetkőzött a produkció alatt, miközben olyan magasságokban énekelt, amivel sokan nem számoltak. Vonaglott, Hajós András szavaival élve pedig fetrengve énekelt, mindeközben pedig egy szexi táncosnőhöz is igen közel került. Liptai Claudia ugyanakkor csípősen megjegyezte: "a legjobban most hasonlítottál Freddie Mercury-ra!" Azt ugyanakkor mindannyian elismerték: igen komoly munkát tett bele az énekes. A zsűri végül 38 pontra értékelte a produkciót – a lányok 10-10 pontra, a fiúk 9-9-re értékelték Puskás Peti fellépését.