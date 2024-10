„Készen állunk” - közös fotón tett nagy bejelentést Tóth Gabi és Papp Máté Bence

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, már csak néhány hét, és visszatér a TV2 nagysikerű táncos show-műsora, a Dancing with the Stars. Parkettre lép többek között Hosszú Katinka, Kucsera Gábor és Tóth Gabi is.

Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence már alig várja, hogy parkettre léphessen / Fotó: Bánkúti Sándor / hot magazin

Utóbbi minap a közösségi oldalára tett ki egy friss bejegyzést. A fotón az látható, ahogy párjával lázasan gyakorolnak az első élő show-ra, ami már nagyon közel van, ugyanis október 26-án kerül majd sor rá.

Készen állunk

- írta közös posztjában Tóth Gabi és Papp Máté Bence.

Íme a látványos fotó a párosról: