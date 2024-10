Korlátlan étel, ital, csodás programok - megmutatjuk, milyen luxus hajóútra megy Szandi

Bizonyára minden ember álmodozott már arról, hogy egy olyan utazásra megy, ahol teljesen átadhatja magát a pihenésnek és a kényeztetésnek. Ahol nem azon kell törnie a fejét, hogy egy homárvacsora még belefér-e a keretbe, és hogy megihat-e még egy koktélt, mielőtt az este véget érne anélkül, hogy kifutna a nyaralásra vitt költőpénzből. Pontosan ezért találták ki az all inclusive ellátást, hogy - egy magasabb összeg befizetése után - már semmin ne törtjük a fejünket, a fogyasztás ugyanis korlátlan. Az ilyesféle utazások koronája tagadhatatlanul a luxus hajóutak, amelyek óceánon úszó városként biztosítanak érdekesebbnél érdekesebb programokat (vannak ezeken tematikus estek, kaszinók és színház), Szandiék pedig pontosan egy ilyen csodás úton vesznek részt.

Szandi és Csabi csodás útra mennek

Tegnap a Metropol szúrta ki, hogy mindannyiunk kedvence, Szandi férjével együtt egy csodás hajóútra indul.

Nyáron ünnepeltük a 25. házassági évfordulónkat. Mivel nagyon sűrű volt a nyár, ezért most megyünk el »nászútra«. Az elkövetkező napokban egy hatalmas úszó város lesz az otthonunk! Időnként majd bejelentkezünk, hogy egy kicsit Ti is velünk ünnepeljetek!

– írja Szandi.

Szandi már kislánykora óta rengeteget dolgozik, ezért megérdemli a kényeztető pihenést, és senki nem irigyli tőle a csodás hajóutat. Egy ilyesféle hajóút azonban a legtöbb ember számára örökre csak álom marad, éppen ezért betekintést mutatunk, hogy milyen is egy ilyen óceánon úszó városon élni néhány napig. Szandinak egyébként nem ez az első útja, korábban a Mokkában számolt be arról, hogy férjével mennyire szeret hajózni. Azt nem árulta el most, hogy melyik társasággal utazik, annyi azonban bizonyos, hogy nem fog hiányozni a csillogás.

A crusise társaságok királya a Royal Caribbean, amely páratlan szórakozási lehetőséget biztosít a vendégeknek. Van ezen vidámpark, strand, wellnes, és minden benne van az árban!

A legtöbb magyar azonban az MSC-t választja, ezen is akad azonban bőven látnivaló. Többek között korlátlanul lehet fogyasztani a pazar italokat, és séfek által készített ételkülönlegességet ehetünk nap mint nap: