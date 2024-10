Összefogtak a sztárok Sallai Nóráért: "Bízom benne, hogy hamarosan jó híreket kapunk"

Mint hétfőn kiderült, szombaton Sallai Nóra balesetet szenvedett a kisfiával, ami után mindkettőjük életveszélyes állapotban került kórházba. A történtek után több sztár is összefogott, hogy irányított véradással segítsék a gyógyulását. És persze követőiket is erre biztatják. Nagy Adri énekesnő, aki a sorozatból ismerte a színésznőt, most a Borsnak beszélt a helyzetről.

Sallai Nóra Jóban Rosszban-beli kollégái és barátai is összefogtak, hogy segítsenek megmenteni az életét (Fotó: hot archív)

Az énekesnő nagyon megrendült a baleset hírén, és bár igyekszik segíteni, egyelőre csak reménykedni tud, abban, hogy kolléganője felépül a súlyos ütközésből.

Rengeteg közös jelenetünk volt együtt a sorozatban, még az öltözőnk is egymás mellett volt. Nagyon aggódom Nóráért, de bízom benne, hogy hamarosan jó híreket kapunk. Természetesen majd én is szeretnék elmenni az irányított véradásra, csak még a pontos helyszínt nem tudom. De szeretnék mást is arra buzdítani, hogy ne csak ilyenkor menjen el vért adni, mert az mindig hatalmas segítség

– mondta Adri a Borsnak.

Más sztárok is a követőikhez fordultak segítségért, és igyekeznek minél több emberhez eljuttatni az irányított véradás hírét, hiszen ez életmentő lehet a színésznő számára, köztük van Kárpáti Rebeka is, aki reggel a Mokkában Réti Adrienn-nel beszélt erről, de az Instagram oldalán is megosztotta a felhívást.

SOS irányított véradásra van szükségünk (vércsoporttól függetlenül!!!) Kérlek szépen segítsetek, ha tudtok, mert életmentő!

– írta a műsorvezető, de Balázs Andi, Pikali Gerda, Csonka András és még számos szakmabeli csatlakozott hozzá.

Sallai Nóra férje és családja mellett a barátai és kollégái is mindent megtesznek (Fotó: Instagram)

Minden segítségre szükség van Sallai Nóra megmentéséhez

A sztárok közül aki teheti részt vesz az irányított véradáson október 01-én, 18 óráig a Duna Pláza első emeletén vagy október 02-án, szerdán 12 és 18 óra között a Westendben, de természetesen mindenkire nagy szükség van, aki megfelel az irányított véradás feltételeinek. Sőt, Bogdányi Titanilla szerint akár egy ima is sokat segíthet abban, hogy az édesanya és kisfia állapota javulásnak induljon, így ő arra kérte követőit, aki csak egy fohásszal teheti az is segítsen.