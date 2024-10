Egy csapásra vett szomorú fordulatot Sallai Nóra idilli élete

Az egész országot megrázta a hír, hogy a TV2 napi sorozatának, a Jóban Rosszban színésznője, Sallai Nóra Alsónémediben súlyos balesetet szenvedett ötéves kis fiával. Jelenleg mindenki lélegzet visszafojtva figyeli az újabb fejleményeket kedvencükről, akinek megsegítésére irányított véradást is szerveznek.

Sallai Nórát a legtöbben a TV2 Jóban Rosszban sztárjaként ismerik, de szinkronszínészként hangját is számtalanszor hallhatták a rajongók (Fotó: hot archív)

Színpad, sorozat és szinkronszerepek

Sallai Nóra tehetsége már fiatalon utat tört magénak, így az érettségi után a Pesti Magyar Színiakadémián sajátította el a mesterségét, majd 2002-től a debreceni Csokonai Nemzeti Színházban helyezkedett el, ahol négy év alatt 20 különféle darabban szerepelt, és olyan híres lány szerepeket játszott, mint Júlia, vagy Édes Anna. Később Szegeden, majd végül Budapesten találta meg a számításait, ami mellett aktívan szinkronizált. A tévében csak 2009-ben, egy reklámkampányban szerepelt először, majd 2011-től a TV2 Jóban Rosszban című sorozatban lett országosan ismert, Mónika nővérként.

A Jóban Rosszban Mónika nővéreként tett szert országos ismertségre (Fotó: TV2)

Idilli, boldog családi életet élt Sallai Nóra

A színésznőnek nemcsak a karrierjét, hanem a magánéletét is tökéletesnek lehet nevezni. Férjével való megismerkedésük egy romantikus filmbe illő módon történt, még 2014-ben.

– A Bajza utcában sétáltam, és már messziről kiszúrtam egy csinos férfit, aki szembejött velem. Elhaladtunk egymás mellett, és megálltam a piros lámpánál. Visszarohant, és lihegve azt kérdezte, nem lenne-e kedvem meginni egy kávét. Hirtelen, talán védekezésképp, azt feleltem, már van valakim, de ez nem volt igaz – mesélte korábban a Mokkában a Jóban Rosszban sztárja, és két évvel később, szűk körben a boldogító igent is kimondták. 2018-ban a sorozattól is el kellett búcsúznia, ugyanis anyai örömök elé nézett. Egy megható videó üzenetben jelentette be rajongóinak az örömhírt a TV2 oldalán.

A jelent végén elbúcsúztam a Pongrác famíliától. Ez egy olyan időszak lesz számomra, hogy egy tejesen új szerepet fogok betölteni, ez egy ismeretlen szerep még számomra is, hiszen anyuka leszek. Nem tudom, hogy 2018-ban vagy 2019-ben, ezt majd a kicsi eldönti

– jelentette be Sallai Nóra az örömhírt a tévénézőknek.