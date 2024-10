Többen elmenekültek a helyszínről Sallai Nóra balesetének okozói közül: ennyien ültek a kocsiban összesen

Mint arról korábban beszámoltunk, súlyos baleset történt pénteken este Alsónémediben, ahol egy szürke Opelbe csapódott bele hatalmas sebességgel egy BMW. Mint később kiderült, a vétlen autóban a Jóban Rosszban sorozat színésznője, Sallai Nóra utazott, valamint 5 éves kisfia. Sajnos mindketten rendkívül súlyos, életveszélyes sérülésekkel kerültek kórházba – a gyermeket már a helyszínen újra kellett éleszteniük a mentőknek.

Sallai Nóra színésznő és gyermeke súlyos balesetet szenvedett Fotó: hot archív

Most egy szemtanú mesélt a Life.hu-nak a baleset utáni pillanatokról. Már korábban is beszéltek arról, hogy a vétkes BMW-ben nem csak a 21 éves sofőr és az anyósülésen utazó 18 éves társa ültek, akiket végül szintén kórházba vittek, hanem jóval többen, a kiérkező rendőrök azonban mást már nem találtak az autónál. Most ezt erősítette meg a szemtanú beszámolója.

Nyolcan ültek a balesetet okozó autóban, az ütközés utáni pillanatokban öten azonnal elszaladtak, később még egy utas elhagyta a helyszínt, ketten azonban sérüléseik miatt nem tudtak elmenekülni. Az autót vezető 18 éves fiú agyrázkódást szenvedett, a mellette ülő szintén fiatal férfinak nyílt combtörése lett, mindketten a Baleseti Intézetben fekszenek

– mesélte az a 15 éves Mátai Nóra, aki az elsők között volt a helyszínen, segített a színésznőn és hívta a mentőket.