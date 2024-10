Ennél édesebbet ma nem látsz: így tanul golfozni Rácz Jenő kislánya

Rácz Jenő családjával utazott Törökországba, hogy kipihenje a húzós nyári időszakot és felkészüljön a szintén sűrű karácsonyi szezonra. A sztárséf ilyenkor a feleségével, Rácz-Gyuricza Dórával és a kislányukkal, Kamillával kapcsolódik ki és rengeteg közös programot csinálnak együtt, amiket meg is mutatnak követőiknek. Az édesapa most épp arról mutatott egy cuki fotót, hogy hogyan tanítja minigolfozni a kis Kamillát.

Rácz Jenő Instagramon mutatta meg, hogy golfozik a kislánya (Fotó: Instagram)

Rácz Jenő felesége, Dóri is szívesen oszt meg emlékezetes pillanatokat az Instagram oldalán, most épp egy olyan fotót mutatott, ahol egy papagájtól kap puszit. Sőt, azt is elmesélte, miért volt ez kifejezetten megható pillanat a számára.

Nekem nagyon sokat jelentett ez a puszi. Mikor kislány voltam, nagyapámnak volt egy kék ara papagája, a nagymamámnak pedig zöld papagájai. Emlékszem, mindig hitetlenkedve néztek rám az iskolában, amikor a tanárnő megkérdezte az osztályt, kinek milyen állata van otthon, én pedig elmeséltem, hogy a nagyszüleimnél kint Brazíliában van pár papagáj, két tukán és sok kis selyemmajom. Nem zavart, hogy nem hisznek nekem, én tudtam, hogy a kinti családi fészek sokkal színesebb, mint bárki valaha elhinné. Azt hittem soha többé nem kaphatok már a nagyszüleimtől puszit, most pedig egy picit a lelkemnek mégis olyan volt

– írta a fotóhoz.

Rácz Jenőék így vélekednek a második babáról

Az idilli családi fotókról szinte átsüt, hogy mennyire boldogok és szeretik egymást, így talán jogosan merül fel a kérdés, hogy a pár nem szeretné-e egy kis testvérrel megajándékozni Kamillát. Persze ez csak a szülőkre tartozik, de Dóri azért korábban a Mokkában elárulta, mit gondol erről a kérdésről.

Szerintem nagyon kiegyensúlyozottak vagyunk és nagyon sokat gondolkozunk a második gyereken, mert annyira jó most a kapcsolatunk. Szeretnénk majd, csak az időzítést nem tudjuk még, mert most annyira teljesnek érezzük a családunkat, hogy kicsit bennünk van egy félsz, hogy megborul ez a mostanra kialakított rendszer

– mesélte akkor.